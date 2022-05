650 000 euros de travaux ont été réalisés au collège Jean Vilar à Chalon-sur-Saône

Entre 2020 et 2021, le conseil départemental de Saône et Loire a investi une jolie enveloppe en faveur des collégiens de Jean Vilar. Petit tour d'horizon pour info-chalon.com

Accueillis par Claudie Gaillard, Principale de Jean Vilard, André Accary et Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire, ont profité de cette période post-covid pour faire un inventaire des travaux réalisés sur le collège de Chalon sur Saône. "Un établissement où on pousse les murs" a souligné Claudie Gaillard, rappelant la dynamique qui entoure le collège chalonnais. Sur le seul collège Jean Vilard, ce sont 635 000 euros investis avec notamment la réabilitation des vestiaires du gymnase, travaux confiés au cabinet d'architectes chalonnais Sénéchal-Auclair, la création d'un vestiaire supplémentaire, la réfection d'un mur du gymnase, la réfection complète du sol du réfectoire, les entrées du gymnase, l'aménagement d'une salle ULIS ainsi qu'un dernier lieu, l'aménagement d'une salle d'activité.

Le gymnase nécessitait une vraie remise aux normes, notamment pour l'usage PMR. Les espaces douches des vestiaires ont été revisités afin de leur donner une dimension PMR. Le gymnase très sollicité, y compris par des associations externes, a été construit dans les années 70.

Autant d'investissements salués par toute l'équipe pédagogique et encadrante de l'établissement, qui accueille plus de 600 élèves.

Laurent Guillaumé