Remise de la médaille de la ville de Givry à Silke Rautenberg, bourgmestre d'Oppenheim

Dimanche matin, Sébastien Ragot, Maire de Givry, a convié la délégation allemande d'Oppenheim et leurs hôtes givrotins, dans la salle du Conseil municipal, à l'occasion de la 37ème édition du jumelage, qui lie les deux communes.

Rémy Rebeyrotte, Député, Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Marin, Président du Grand Chalon et Catherine Girard, Maire de Sampigny les Maranges et Conseillère communautaire déléguée au climat de Bourgogne et à la coopération décentralisée avaient fait le déplacement. Cette sympathique cérémonie a débuté par la lecture, par chaque Maire, de la déclaration officielle du jumelage, qui a été signée le 29 mai 1983 dans la Basilique Sainte-Catherine d’Oppenheim.

Puis Sébastien Ragot a rappelé, qu'à travers cette signature, « les deux communes ont tenu à marquer leur volonté de favoriser une collaboration pacifique et amicale entre les 2 villages, qui ont de nombreux points communs (vignes, patrimoine historique et forêt). Elles ont aussi voulu affirmer leur attachement aux valeurs européennes de paix et de démocratie, qui revêtent encore plus d'importance dans le contexte mondial que nous connaissons actuellement. »

Quant à Silke Rautenberg, à qui Sébastien Ragot a remis la médaille de la Ville de Givry, elle s'est félicitée des bonnes relations entretenues par les 2 communes, grâce à l'investissement des deux comités de jumelage. Elle a aussi fait part de son souhait de voir beaucoup de familles givrotines se déplacer à Oppenheim en 2023, à l'occasion de la prochaine rencontre, qui marquera les 40 années d'amitié entre les deux villages.

Enfin, tout le monde s'est retrouvé sur le parvis de la Halle ronde, où a été servi un apéritif, qui a été animé par la chanteuse givrotine, Claudette Neel. Les personnes présentes ont aussi pu découvrir les peintures d'Anne-Laure Roth, membre de la délégation d'Oppenheim qui, le temps du week-end, a exposé ses œuvres dans la Halle ronde givrotine.