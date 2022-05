Trail de la Chaume 2022 : Satisfaction des participants, mais déception des organisateurs

Les absents ont donc eu tort ! Car si les organisateurs ne cachaient pas leur déception devant le faible nombre de participants adultes, les coureurs eux affichaient leur satisfaction devant les parcours et l'accueil des bénévoles.

Tout était réuni pour que cette 6ème édition soit une fête : la météo, la création de deux courses destinées aux enfants, la bonne humeur des bénévoles,.. Mais au final, le nombre de participants aux deux courses adultes n'a pas été à la hauteur des attentes des organisateurs. L'épreuve n'a en effet attiré que 190 coureurs, soit 41% du total de 2019 (la dernière année dite « normale» et 73% du nombre enregistré l'année dernière, année qui avait été perturbée par la COVID. Il est fort probable que cette baisse de la participation soit due au changement de date, auquel l'organisation a dû procéder, pour éviter tout problème pendant les périodes de vendanges et de chasse. Mais nul doute que l'année prochaine, cette belle épreuve sera mieux connue des traileurs, qui seront donc plus nombreux à s'aligner sur la 7ème édition.

Voici les résultats scratch de cette 6ème édition, qui seront bientôt disponibles en intégralité sur le site https://traildelachaumeblog.wordpress.com/

15,5 kilomètres :

1- Benjamin Petitjean en 1h04mn33s (déjà vainqueur en 2021)

2- Alexandre Gallienne à 4mn et 25s

3- Rudy Blondeau à 4mn et 39s

La première femme est Gwenaelle G audillère le Dain en 1h34mn50s, qui avait terminé deuxième en 2021, derrière Manon Campano.

8,6 kilomètres :

1- Nicolas Minazzi en 34mn et 32s

2- Kevin Tomasik à 1mn et 17s

3- Noah Guenot à 4mn et 28s

La première femme est Emilie Gueux qui a terminé la course en 43mn et 13s.