Les Journées Européennes de l’Archéologie annoncées à Bibracte

Les Journées européennes de l’Archéologie, organisées par le ministère de la Culture et coordonnées par l’Inrap, ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux.

Cette année, à Bibracte, des archéologues vous font découvrir leurs travaux et leur spécialité et se font un plaisir de répondre à toutes vos interrogations.

SUR LE SITE

IMMERSION DANS BIBRACTE !

Partez à la découverte de l’organisation du site archéologique de Bibracte et de ses vestiges lors d’une grande balade sur l’ancien oppidum.

Samedi 18 et dimanche 19 juin, à 10h30 et 14h30. Durée 2h.

RDV au musée

LA PORTE DU REBOUT

Porte d’entrée de la ville antique de Bibracte, la Porte du Rebout est un élément parmi les plus représentatifs des fortifications des oppida de la fin de l’âge du Fer. Sa restitution, construite il y a plus de 20 ans selon la technique du murus gallicus, mêlant bois, pierre et métal, vient d’être démontée et fait l’objet d’une reprise intégrale. Plus proche des données archéologiques recueillies lors d’opérations récentes, le nouveau projet de restitution se distingue par un changement de registre assez radical, à la fois architectural et paysager.

Nous serons sur place pour tout vous expliquer !

Samedi 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

RDV à la porte du Rebout.



LES BÂTISSEURS DE BIBRACTE

Comment les habitants de Bibracte construisaient-ils leurs demeures ? Celles-ci ont-elles changé au fil de l’occupation du site ? Partez à la découverte du bâti et de ses techniques avec notre archéologique spécialiste, Nils Scavone.

Dimanche 19 juin à 11h

RDV au musée

QUAND ROBERT SCHAD RENCONTRE LE MONT BEUVRAY

Robert Schad, sculpteur, présente GEOT : installée dans le secteur du Champlain, où se situaient les anciennes forges gauloises, cette sculpture fait référence à la mort lente des arbres sur le mont Beuvray.

Dimanche 19 juin à 15h

RDV sur le site, près de la porte du Rebout

AU MUSÉE

À LA RENCONTRE DES ARCHÉOLOGUES

Les archéologues travaillent sur le terrain, en laboratoire, font des études et rédigent des synthèses. Mais savez-vous qu’ils ont des spécialités et des techniques propres à leur discipline ? Venez échanger sur ces dernières avec Oriane Rousselet, Charlotte Defer, Nils Scavone et Pierre Mazille, archéologues spécialistes du funéraire, du bâti, des métaux et des différents mobiliers mis au jour à Bibracte, du bâti et des métaux. Posez-leur toutes vos questions !

Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h

RDV au musée

DIX PAR DIX, DE ROBERT SCHAD, UN PARCOURS DE SCUPTURES EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Au musée, Robert Schad présente son exposition de 62 sculptures contemporaines installées à travers toute la région.

Dimanche 19 juin à 17h

RDV au musée

Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10h à 18h.

Entrée du musée, visites et animations gratuites.

Retrouvez le programme complet sur www.bibracte.fr