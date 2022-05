Évaluation réussie pour les écoles maternelle et élémentaire de Crissey

C’est ce lundi soir que Ségolène Merlet (Inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du Creusot) et son équipe d’évaluateurs, ont donné leurs conclusions suite à l’évaluation des écoles élémentaire et maternelle de Crissey.

En effet, depuis cette année, l’éducation nationale a souhaité mettre en place des évaluations d’écoles qui seront appliquées à tous les établissements scolaires de l’hexagone et ce tous les 5 ans.

Crissey fait partie des premiers évalués parmi quelques douzaines d’autres écoles de la région.

« Cette évaluation a pour but, au même titre qu’un audit qualité pratiqué dans le privé, d’évaluer, en toute bienveillance, les points forts et les axes d’améliorations de chaque école, afin de poursuivre la montée en compétence des établissements et de mutualiser les bonnes pratiques » indique Mme Merlet, inspectrice de l’éducation nationale.

C’est accompagnée de ses collègues évaluateurs que cette dernière a alors investi les locaux de l’école maternelle dans un premier temps, entre le 30 mars et le 5 avril,

pour finir par l’ecole élémentaire les 5 et 6 avril derniers.

Au programme, observation de l’environnement et des méthodes de travail, et entretiens avec les différents acteurs du milieu éducatif (enseignants, ATSEM, AESH, personnel périscolaire, mairie, parents élus et parents d’élèves).

Les mots « Serenité » « Confiance » « Écoute » et « Bienveillance » parmi tant d’autres éloges n’ont fait que retentir dans la salle du conseil municipal de la mairie de Crissey ce lundi soir de 18h30 à 19h30 où avaient été conviés, les directeurs des établissements, la mairie, le personnel périscolaire et les parents d’élèves.

(La restitution aux équipes éducatives avaient été faites en amont de cette rencontre).

L’équipe d’observateurs a souligné les points forts de l’école, notamment la classe ULIS TSA (troubles du spectre autistique) présente depuis 3 années scolaires qui a su insuffler un réel changement des regards sur les différences grâce aux multiples inclusions mises en place pour les 8 élèves du dispositif.

Parmi les nombreuses observations positives, on peut aussi citer la cohésion mairie/ école, la bonne communication des équipes entre elles et avec les différents partenaires/acteurs du milieu scolaire, ainsi que le très bon climat propice aux apprentissages.

Quelques pistes d’amélioration ont été conseillées pour les 5 années à venir, dont une meilleure liaison entre les différents niveaux (crèche-petite section, grande section-cp et CM2-6eme) ou encore l’harmonisation des outils et des pratiques au sein des différentes classes des deux écoles.

Cette restitution s’est achevée par le verre de l’amitié offert par la mairie, « Ce n’est que le début d’un travail encore plus collectif » a conclu Eric Mermet, maire de la commune de Crissey.