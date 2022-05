Elle poursuit les voleurs à pied et malgré les menaces de mort ne lâche rien et permet l’interpellation des auteurs par des policiers de la Brigade anti-criminalité

Si le motif du délit retenu est vol en réunion et menaces de morts, les auteurs multirécidivistes sont mineurs… Les photos de la vidéo surveillance et la déclaration de la gérante du magasin par info-chalon.com

Les faits se sont passés hier, mardi 24 mai aux alentours de 12 heures 30, 11 Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, au magasin RMD, magasin ouvert depuis le 8 décembre 2021, qui fait de la réparation téléphonique mais également de la vente de téléphones de la marque Apple.

5 individus étaient déjà venus au magasin aux alentours de 10 heures 30 pour regarder le système d’attache des tablettes et Smartphones du magasin en tirant sur les fils d’attaches et les fixations. Repérés déjà par Gladys, la responsable du magasin, elle avait demandé aux jeunes de quitter sa boutique, ce qui fut fait.

Mais les jeunes allaient revenir à trois, à l’horaire de fermeture pour commettre leur larcin à savoir le vol de quatre Smartphones d’une valeur totale de 6000 euros en arrachant les fils de fixation et en prenant la fuite dans la rue Gauthey, passant par la place Carrée, le rempart Saint Pierre, François Mansart Etc… Mais c’était sans compter sur le courage de Gladys dans une course à pied effrénée ne lâchera jamais les voleurs des yeux tout en courant et en ayant son téléphone à la main afin de renseigner les services de police sur les directions prises par les voleurs.

Si les individus allaient s’arrêter un instant pour faire face à leur poursuivante, l’un d’entre eux va proférer des menaces de mort afin d’arrêter la poursuite de la commerçante, Gladys qui n’allait pas sans laisser compter et grâce à son courage, les individus seront tous interpellés malgré la dispersion du trio en deux groupes.

2 individus seront interpellés dans le secteur de l’Avenue de Paris et un autre à la sortie du magasin Boulanger. L’enquête sera donc diligentée en flagrant délit par le service investigation groupe vol du commissariat de Chalon-sur-Saône pour les motifs retenus de vol en réunion et menaces de mort.

Mentionnons qu’info-chalon ayant appris que les trois individus multirécidivistes étaient mineurs, la photographie de Gladys ne sera pas mise dans l’article.

Gladys s’est confiée sur les faits à info-chalon : « Hier vers 10 heures, 10 heures 30, nous avions du monde et mon employé était occupé avec des clients. C’est à ce moment là que j’ai vu 5 individus rentrer dans notre magasin et j’ai repéré tout de suite ce groupe comme des personnes bizarres. En effet, ils touchaient à tout et ils regardaient vraiment tous les systèmes d’attaches de nos téléphones et tablettes mais aussi des casques Apple. Après ils sont venus faire pareil sur la télévision, d’ailleurs ils ont essayé de se connecter sur Apple TV… c’est à ce moment là que j’ai dit stop ! Je leur ai dit d’arrêter de toucher à tout. Comme ils ne parlaient pas français j’ai donc parlé en anglais pour me faire comprendre. Au bout de 5 minutes comme ils ne respectaient rien je les ai mis dehors car je voyais bien qu’ils étaient venus pour voler des accessoires […] Ils ont donc quitté les lieux sans faire d’histoire et comme ils n’avaient rien volé, on n’a donc pas appelé la Police […] Mais après qu’ils aient quitté les lieux, nous avons eu beaucoup de monde au magasin et alors que nous fermons habituellement entre 12 heures et 14 heures, notre dernier client est parti aux alentours de 12 heures 20 - 12 heures 30. Alors que j’allais donc dans la zone technique pour récupérer les clefs du magasin pour fermer la boutique, j’ai entendu un claque de ma porte d’entrée et j’ai vu qu’un des individus venus ce matin tenait la porte d’entrée pendant que les deux autres arrachaient les fils de fixation des téléphones pour en dérober 4. Immédiatement, ils quittaient la boutique en courant pour emprunter la rue d’en face qui passe vers les pompes funèbres en direction de la place carrée et en montant vers le Rempart Saint Pierre. Du coup, j’étais en furie derrière eux et je les ai donc poursuivie jusqu’à la rue Ambroise Paré et l’Avenue de Paris. Pendant les 300 à 400 premiers mètres, je doit dire que j’en ai bavé pour les suivre car la montée à tendance à vous couper le souffle mais les individus eux aussi ont relâcher leur effort et j’en ai profité pour appeler le 17 sur le mode haut parleur afin de donner au policier en ligne la direction de fuite des auteurs […] Sauf que pendant un moment, nous sommes tombés dans une rue sans issue et qu’ils ont escaladé à 2 un mur pendant qu’un autre prenait une autre direction sauf que la police et la Brigade Anti Criminalité sont intervenus rapidement et qu’ils ont interpellé les deux individus 200 mètres plus loin. Le 3ème quant à lui, il a été interpellé 1 heure 30 après, grâce à mon collègue Rodolph qui a réussi à le géo-localiser au magasin Boulanger après prise de contact avec le magasin. Quand l’individu est sorti du magasin, il s’est fait interpellé par la BAC en civil, du coup les trois auteurs des faits ont été interpellés. Je tiens toutefois à vous préciser et à vous signaler que pendant un instant quand j’avais à peu près réussie à revenir sur eux, le troisième individu que j’ai identifié comme étant celui qui avait été interpellé chez Boulanger m’a proféré des menaces en venant sur moi et en me regardant droit dans les yeux en ces termes : « Je te préviens, je te tue à coup de couteau si tu t’approches encore plus près ! ». J’avais donc alors reculé mais j’étais repartie de plus belle, quand ils se sont remis à courir ! Si je n’ai rien lâcher concernant ces trois individus, c’est qu’il faut comprendre que l’on s’est déjà fait voler et comme les assurances ne prennent rien en compte dès l’instant qu’il n’y a pas une vitre de brisée ou que l’on n’a pas pris un coup de couteau dans le ventre, je me suis dit là, il y en a pour 6000 euros de produits volés,donc je coure et je les rattrape. Par contre ce matin j’ai récupéré les 4 appareils volés lors de mon dépôt de plainte mais ils sont endommagés et inexploitables car ils ont été jetés au sol. L’autre mauvaise nouvelle, c’est que les policiers m’ont dit que les trois individus étaient mineurs, tous les trois connus des services de police, qu’ils changent de prénom tous les jours et qu’ils ne fallait pas attendre grand-chose des poursuites contre eux mais qu’il était nécessaire de déposer plainte pour les assurances ! ».

Photographies prises par la vidéosurveillance des individus lors des faits :

J.P.B