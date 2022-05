Le K'Dance de Saint-Rémy brille à Lyon

L'association K'DANCE SAINT-REMY s'est rendu le dimanche 22 mai 2022 au championnat international cheer and dance au palais des sports de gerland à Lyon. Deux équipes ont représenté les couleurs de la ville de Saint remy dans deux disciplines: en freestyle pom et en danse pompons. On peut dire que les athlètes ont brillé sur le praticable, l'équipe youths a terminé première dans la catégorie freestyle pom, et les juniors ont été sacré meilleure équipe en danse pompons.

Anais MYARD, la présidente du club ainsi que toute son équipe ont été très heureuses de ces magnifiques résultats. Les coachs ont tenu à saluer le travail des athlètes durant toute la saison qui a permis d'obtenir ces magnifiques résultats. Florence PLISSONIER, maire de Saint-Rémy, vêtue du tee shirt du club, est venue au retour du bus féliciter les danseuses. L'heure maintenant est à la préparation du repas spectacle de fin d'année qui aura lieu le 9 juillet à la salle brassens.