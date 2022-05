Léo Borey du Yacht Club Chalon se distingue aux Jeux de Saône et Loire

Léo Borey du Yacht Club de Chalon-sur-Saône a brillamment remporté la médaille d'or en voile aux Jeux Olympiques de Saône et Loire organisés sur le plan d'eau du Vallon à Autun.

Léo a défendu cette médaille avec ardeur et passion au terme de sept manches de régates-Charlie et Mischel du YCC participaient également à ces JO.

Les jeunes du Yacht Club reprendront l'entrainement dès samedi. afin de préparer l'Open de Saône Loire qui se déroulera le 17 septembre prochain sur la Saône à Chalon.