Deux accidents de la route cette nuit à Mâcon et Matour

Il était un peu plus de 1H30 quand l'alerte a été donnée cette nuit à Mâcon, rue du Grand Four, lorsqu'une voiture est venue percuter le mur d'une habitation. Un important dispositif mobilisant plus d'une trentaire de sapeurs pompiers a été déclenché. Le chauffeur a été pris en charge en urgence relative vers les urgences du centre hospitalier de Mâcon. Son passager s'en est sorti sans difficulté majeure. Les dégâts sur l'habitation sont pour autant importants.

Peu avant 1H du matin, c'est du côté de Matour que les sapeurs-pompiers ont pris en charge un motocycliste après la perte de contrôle de son engin.