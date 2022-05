Après une décennie de purgatoire, l'AJ Auxerre renoue avec l'élite du football français

Dix ans que l'AJ Auxerre évoluait en L2 ... dix ans de reconstruction et d'espoirs déchus jusqu'à cette victoire sur le fil contre l'ASSE, lui ouvrant le droit à retrouver l'élite du football français. Une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond et encore plus pour l'AJ Auxerre. Un sacré chantier s'ouvre pour le club Bourguignon alors que depuis sa relégation, la ligue 1 et ses pratiques financières ont bien changé. Autre changement de poids pour les Auxerrois, l'année prochaine, ce sont 4 clubs de Ligue 1 qui seront relégués à l'issue de la saison sportive... c'est dire l'épée de Damoclès qui flotte déjà alors même que les crampons n'ont pas encore foulé une pelouse de Ligue 1. En attendant, bienvenue à l'AJA ! Et carton rouge aux supporters Stéphanois pour cette déplorable sortie de route ce dimanche soir...

L.G