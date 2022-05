L'édition 2022 du Petit Futé Bourgogne vient de sortir

Communiqué de presse

Afin de préparer nos prochains week-ends, escapades et vacances, le Petit Futé, poursuit sa mission de prescripteur de voyage, de découvertes, de bons plans et de loisirs et nous invite à parcourir, hors des sentiers battus, l’hexagone avec la collection France (63 titres annuels) et plus particulièrement la Bourgogne dont la nouvelle édition vient de sortir.

On la connaît pour ses vignes et sa gastronomie, reconnues dans le monde entier. On salue ses sites remarquables dont certains sont recensés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ou pour ses villages typiques qui comptent parmi les plus beaux de France. La Bourgogne, Terre d’Art et d’Histoire, est un véritable petit paradis pour les épicuriens autant que pour les passionnés de culture.



Pour les amoureux de la nature, aussi. Car la Bourgogne et et ses parcs naturels, ce sont des paysages d’une incroyable diversité, entre plaines et vallées, forêts, lacs, canaux et rivières. Une région qui se fait sportive quand il s’agit d’arpenter ses nombreuses voies vertes et bleues, ses chemins de randonnée, ses sentiers naturels. Mais, au carrefour des communications entre sud et nord, est et ouest du pays, la Bourgogne se veut aussi moderne. Et résolument tournée vers l’avenir. Preuve en est le développement de projets d’envergure internationale, comme la Cité internationale de gastronomie et du vin inaugurée cette année à Dijon. Ou celle des climats et des vins de Bourgogne installée à Chablis, Beaune et Mâcon, et dont l’inauguration est prévue à l’automne 2022.

De la Saône-et-Loire au sud jusqu’à l’Yonne au nord, de la Côte-d’Or à l’est jusqu’à la Nièvre au sud-ouest, la si généreuse Bourgogne est à découvrir dans toutes ses richesses et sous toutes ses facettes. Un territoire pluriel que le Petit Futé vous propose de visiter en suivant les conseils avisés de ceux qui y vivent toute l’année. Monuments, sites et musées incontournables, bonnes tables, hébergements, petits producteurs, commerçants et artisans… explorez maintenant la Bourgogne telle que la vivent et l’aiment les Bourguignons



NOUVELLE FORMULE POUR TOUJOURS PLUS DE BONS PLANS ET D'EXPERIENCES A PARTAGER...



Entièrement repensés, les incontournables guides France du Petit Futé offrent désormais aux lecteurs une nouvelle génération de guides plus interactifs et axés sur l’expérience locale. A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé innove encore une fois en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme à travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Visiter et Organiser son voyage ainsi qu’un contenu additionnel multimédia : vidéos, photos, playlist et sites web facilement accessibles via smartphone.



INSPIRER ou comment donner l’envie au lecteur de partir avec un contenu plus visuel et inspirationnel. Telle une plongée immédiate, cette première partie offre un panorama à 360° sur l’ensemble de l’offre touristique de la destination.

L’occasion de découvrir des idées de séjours (flâner sur le Canal du Nivernais par exemple), savoir quand et pourquoi y aller mais également d’y retrouver des interviews audio et/ou vidéo (celle de Vanessa BEAU, gérante du Parc Naturel de Boutissaint par exemple) ainsi que et les coups de coeurs de la rédaction tels que le Cep & Spa Holistique Marie de Bourgogne à Beaune, le Lodge des Grands Crus à Chablis ou bien encore l’Hôtel des Septs Fontaine à Tournus côté hébergements ; la Table de Jérôme Raymond à Luzy, la Maison Lameloise à Chagny ou la Côte Saint-Jacques à Joigny côté restaurants ; le Théâtre des Forges Royales à Guerigny, l’Abbaye de Cluny ou bien encore le Château de Saint-Fargeau côté loisirs, etc.



DECOUVRIR ou comment repérer rapidement les principaux atouts de la région : nature, histoire, gastronomie, etc. mais aussi quelques focus plus spécifiques à la destination tels que la Cité du Vin et de la Gastronomie de Dijon, etc., le tout, agrémenté de contenus additionnels pour aller plus loin côté connaissances, visites, activités ou bien encore rencontres avec des personnalités, etc. Ici, le lecteur-voyageur pourra retrouver tout ce qu’il peut s’attendre à voir et à découvrir (POI : points of interest) à travers une arborescence cohérente et alphabétique.



VISITER ou comment optimiser son séjour tout en s’immergeant au plus près des habitants de la destination afin de vivre comme un local. De la Puisaye au Chablisien en passant par le Sennonais ou l’Auxerrois dans l’Yonne ; du Chalonnais au Grand Autunois en passant par Cluny ou Mâcon en Saône-et-Loire ; du Val-de-Loir au Morvan en passant par Nevers dans la Nièvre ou bien encore de la Côte des Grands Crus à la Vallée de l’Ouche, Beaune ou Dijon en Côté d’Or, etc., retrouvez le meilleur de la Bourgogne et ce qui en fait sa particularité. Le tout enrichi d’une une sélection d’informations pratiques et d’adresses futées (à voir, se restaurer, dormir, se détendre ou s’amuser et faire quelques emplettes).



ORGANISER SON SEJOUR ou comment gérer au mieux son séjour côté administratif, logistique, transport, etc. Riche en conseils pratiques cette dernière partie recense également les spécificités de la destination en matière de séjours ainsi qu’une sélection de bons plans, etc. à travers différentes rubriques : s’y rendre, séjours et circuits, se loger, se déplacer et s’informer.





Avec cette nouvelle génération de guides de voyage et de loisirs, le Petit Futé confirme son esprit pionnier, novateur et conforte son ancrage dans le 21ème siècle tout en conservant ses fondamentaux : des bons plans et des expériences à partager !

