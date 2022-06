L’évènement 3 Brasseurs Chalon : dégustation et concert ce jeudi

À partir de jeudi 2 juin, venez déguster la nouvelle bière du mois : la Dunk’hell. Une blanche brune aux notes de basilic et coquelicot qui surprendra vos papilles.

Ce jeudi soir, à partir de 18 h 30, lancement de cette petite nouvelle en concert sur les notes cuivrées du saxo. Place à la musique live avec Mister JP.

La Dunk’hell est une Dunkelweizen – blanche brune – avec des malts rôtis et torréfiés, une légère acidité, des notes fruitées, mariées à un côté herbacé et floral apporté par le basilic et le coquelicot.

Mais chut ! Laissez exploser vos papilles !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

Page FB : ici (les menus du jour)

Publirédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]