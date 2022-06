Joutes nautiques  - Une manche du championnat de France les 4 et 5 juin à Chalon sur Saône

Cité façonnée par la Saône, Chalon était une candidate idéale pour accueillir à nouveau des jouteurs sur sa rivière. La discipline fera un retour remarqué car bien plus qu’une exhibition, c’est une étape comptant pour le championnat de France qui se déroulera au Port Villiers. En conséquence, certains des meilleurs jouteurs du pays seront présents dans la cité de Niépce pour en découdre, avec détermination et fairplay.



Mode d’emploi

Chaque duel, appelé « passe », voit s’affronter sur l’eau deux jouteurs, les compétiteurs étant répartis au sein de différentes catégories (sexe, poids, âge). Les bateaux utilisés, l’un rouge et l’autre bleu, sont des barques à fond plat propulsées par un moteur, les rames étant désormais davantage réservées au folklore. Chaque embarcation compte à son bord quatre personnes dont la mission est d’assurer la sécurité du jouteur en évitant qu’il ne tombe dans le bateau lors de sa chute. Le jouteur, qui porte un pantalon obligatoirement blanc et un maillot le plus souvent aux couleurs de son club, se maintient sur une plateforme de 2,20 m de long sur 0,80 cm de large appelée « tabagnon ».

Au cours du duel, aucune partie du corps autre que ses pieds ne doit toucher cette surface. À l’aide d’une lance dont la taille diffère selon les catégories (4,60 m pour la plus petite, 6 m pour la plus longue), le jouteur doit viser le plastron de son adversaire et toucher le carré central, appelé neuf, avec le pic de sa lance. Au moment du choc entre les deux concurrents, celui qui perd l’équilibre et tombe à l’eau perd le duel. Les jouteurs s’éliminent ainsi au fur et à mesure de l’avancée du tournoi, le vainqueur étant le dernier debout. Que les spectateurs novices se rassurent, les règles seront expliquées par les arbitres pendant la compétition.

Le programme chalonnais

Pour la première fois cette année, la discipline organise un championnat de France féminin. Ce sont donc ces dames et demoiselles (catégories – de 20 ans et + de 20 ans) qui ouvriront la compétition le samedi 4 juin, dès 14h. Les jouteurs des catégories cadets légers et lourds leur succèderont. Le dimanche après-midi, dès 13h30, les quatre catégories de seniors (légers, moyens, mi-lourds, lourds) entreront en lice. Les organisateurs comptent sur l’enthousiasme réputé des Chalonnais pour assurer les encouragements depuis les marches du Port Villiers.

Il est de coutume que chaque passe du tournoi soit accompagnée de musique traditionnelle (tambours, cuivres, hautbois) jouée au rythme du duel. Le groupe Barket’s, une institution dans le domaine des joutes nautiques, assurera la bande son de cette manche chalonnaise. Des champions de la discipline, un terrain de jeu exceptionnel, une animation conviviale et traditionnelle, tous les ingrédients seront réunis pour assurer un spectacle haut en couleur.

Deux cérémonies de remise de prix auront lieu à 18h le samedi et le dimanche.



Joutes nautiques : Samedi 4 et dimanche 5 juin au Port Villiers. Accès libre.