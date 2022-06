RETRAITES - Emmanuel Macron lève quelque peu le tapis face aux risques sur les législatives

Accusé d'être responsable d'une situation sociales explosive, Emmanuel Macron semble avoir pris la mesure du risque qui pèse sur son début de mandat, en mettant en oeuvre une mesure impopulaire. Dans l'entre deux tours de la présidentielle, il avait déjà adouci ses prises de paroles jusqu'à évoquer l'idée d'un référendum sur le dossier épineux des retraites. A peine nommée à Matignon , c'est Elisabeth Borne qui précisait que le dossier des retaites était loin d'être un totem. Une manière de battre en retraite ? Ou juste le pas de côté en attendant le résultat des législatives ?

Le dossier des retraites peut-il attendre ? Sûrement au regard du nombre de déclarations gouvernementales de ces dernières décennies et les pas-chassés entrepris par les uns et les autres, voyant bien le risque électoral de telles décisions. Une question désormais secondaire lorsqu'on évoque la problématique du pouvoir d'achat, de l'inflation et de la récession économique qui pointe son nez. Tous les indicateurs sont au rouge.... même les secteurs qui ont la vent en poupe se retrouvent finalement emportés par une situation qui les dépassent, au point de ne pas être en capacité de trouver la main d'oeuvre sur le marché de l'emploi, nécessaire à leur niveau d'activité. Un paradoxe pour des entreprises qui peinent à recruter.

On a eu de cesse de l'écrire ici même, l'urgence est plus que jamais de répondre aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat alors même que l'état de santé économique de la France dépend depuis toujours sur sa capacité à consommer. Amputer la capacité à consommer revient tout simplement à s'attaquer à l'un des piliers de l'économie française.

Après deux années de Gilets Jaunes, plus de deux ans de crise sanitaire et désormais les conséquences de la guerre en Ukraine, le gouvernement peut-il se payer le luxe d'un conflit social sur le dossier des retraites ? Personnellement... on en doute.. et si ça devait être le cas, la France ouvrirait un nouveau front qu'elle aurait bien du mal à gérer.

Laurent Guillaumé