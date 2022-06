Législatives 2022 : Denis Goubeault, candidat du parti Reconquête ! dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Denis Goubeault portera les couleurs de Reconquête !, le parti d'Éric Zemmour, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Denis Goubeault, 31 ans, cadre dans une banque en ligne, se présente aux élections législatives sous l'étiquette du parti Reconquête !, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, qui réunit les cantons de Chalon-sur-Saône Centre, Nord, Ouest, Autun 2, Blanzy, Le Creusot 1, Givry, Montceau-les-Mines, Ouroux-sur-Saône, Saint-Rémy et Saint-Vallier.

En 2013, le jeune homme était affilié à Sens Commun*, parti de droite fondé dans le sillage de la Manif pour tous avant d'adhérer au parti d'Éric Zemmour le 5 décembre 2021, au sortir du meeting de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

«Mais j'étais dans les amis d'Éric Zemmour depuis octobre», précise-t-il.

Initialement prévu devant 6000 personnes au Zénith de Paris, ce meeting a réuni plus de 20 000 personnes.

«Je pense avoir les qualités nécessaires pour être député, écoute, convictions, lucidité et vision à long terme du bien commun», explique le Chalonnais pour appuyer sa candidature.

À noter que Denis Goubeault est plus le plus jeune candidat Reconquête ! de Saône-et-Loire.

Avec sa suppléante, Cécile Percivalle, 31 ans, monteuse-vidéo originaire de Sassenay, ils défendent un programme marqué par des thématiques prioritaires comme l'éducation et la transmission du savoir, la bioéthique, l'artisanat et la sécurité.

• Éducation et transmission du savoir : «Nous sommes en train de faire rentrer des idées qui n'ont pas lieu d'être dans l'enseignement. On doit se recentrer sur les fondamentaux qui sont d'apprendre à lire, écrire et compter».

• Bioéthique : «Entre l'allongement du délai de l'avortement, la GPA, la PMA, nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers. À l'heure où on essaye de se recentrer sur la nature, cela doit aussi s'appliquer à l'être humain».

• Artisanat : «Il y a des aides de l'Etat, elles sont centralisées par Paris mais pas orientées aux profits des territoires».

• Sécurité : «Il n'échappera à personne que le nombre d'agressions à la personne augmente. À ceux qui disent que l'insécurité n'est qu'un sentiment, nous leur répondons qu'ils ne font que nier la réalité. La Police fait face à un véritable manque de considération. Chez Reconquête !, nous sommes pour la défense excusable et pour redonner aux policiers les moyens de bien faire leur travail».

Fort de plus de 1000 adhérents dans le département dont 250 sur le Chalonnais, le parti Reconquête ! tiendra une réunion publique le mercredi 8 juin, le lieu reste encore à définir.

* Sa présidente actuelle, Laurence Trochu, a changé son nom en Mouvement conservateur en 2020. Initialement affilié à LR, le parti s'était rallié à la candidature d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle de 2022.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati