En congrès ce jeudi, l'Union locale de la CGT en ordre de bataille pour poursuivre les luttes

Le congrès de l'Union locale de la Confédération générale du travail (CGT) de Chalon-sur-Saône, se tient depuis hier, jeudi 2 juin 2022, à la Maison des Syndicats.

Au programme de cette première journée de congrès qui a eu lieu de 8 heures à 18 heures et qui se poursuit et se termine ce vendredi 3 juin 2022 : élection du bureau du congrès et des commissions, rapport d'activité et débat, débat général d'actualité et projet de résolution d'actualité, rapport Vie syndicale de l'UL, rapport financier et rapport CFC, retour sur les visites de syndicat et réunion des commissions des mandats et des candidatures à 17 heures 15.

Reprise du congrès donc aujourd'hui de 8 heures 30 à 17 heures.

Plus de détails concernant ce congrès à venir dans un prochain article.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati