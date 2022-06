Soirée de présentation de la nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique

Le discours du directeur Alexandre Cousty et le photoreportage info-chalon.com

Alexandre Cousty , Directeur de « Renault Sodirac » et ses collaborateurs organisaient ce jeudi au sein de Renault Store « Groupe Renault AUTOTHIVOLLE », avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône, une soirée de présentation du nouveau véhicule Renault, la Mégane E-Tech 100% électrique ; Un véhicule très élégant et doté d’innovations technologiques au service d’une qualité de conduite et de vie à bord inégalée.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Clarisse Maillet, Présidente de la CPME 71, d’Eric Pierron Président de la Fédération des Bâtiments de France de Saône-et-Loire, de Damien-Marie Giraud, Secrétaire Général de la CPME 71, de Bernard Lecuelle, Président du RTC, de Jean François Troussard, ancien Directeur de « Renault Sodirac », de nombreux commerçants de Chalon-sur-Saône…

Ce sont environ 250 personnes qui ont répondu à l’invitation de Renault pour participer à cette soirée événementielle.

Extrait du discours prononcé :

Monsieur Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac Chalon sud :

« Mesdames, Messieurs, Chers clients, c’est avec une joie pleine et entière que nous vous accueillons ce soir au sein de SODIRAC. Il s’agit d’une soirée pas comme les autres puisqu’il s’agit d’un lancement de véhicule et c’est toujours un moment à part, mais celui-ci l’est particulièrement. Il l’est pour 2 raisons : ces 2 raisons ont en commun la lettre R. La première raison, c’est le R de Renault, repris dans le thème que vous avez peut-être entendu ces derniers mois. La nouvelle R, avec ce jeu de mot, ou plutôt ce jeu de lettre. Une nouvelle ère dans laquelle est entré Renault depuis l’arrivée de notre nouveau Directeur Général, Luca De Meo, qui s’attache à restructurer la marque et donner une nouvelle identité au losange. Le futur plan produit, dont la Nouvelle Mégane 100% électrique en est le parfait exemple, sera fort et séduisant [...]

Vous allez pouvoir le découvrir par vous-même avec cette Mégane 100% électrique, d’abord à l’extérieur du véhicule avec des proportions inédites. Une voiture plus haute, plus large, mais un peu plus courte que la Mégane thermique, sans diminuer l’espace intérieur. On retrouve également le style SUV qui plaît tellement actuellement. Mais c’est surtout à l’intérieur que la Renaulution (pour ne pas dire révolution) se fait sentir. Avec un véritable cockpit, orienté vers le conducteur, une des plus grandes surfaces d’écran de sa catégorie, un système conçu en partenariat avec Google, tout est fait pour vous faciliter la vie à bord. Le meilleur moyen d’apprécier cela, sera de l’essayer. Je vous invite vivement à vous rapprocher d’un vendeur afin de programmer un essai de cette Nouvelle Mégane. Vous vous rendrez compte du dynamisme de ce véhicule, mais aussi de son confort, de sa douceur d’utilisation et de sa technologie embarquée […]

Pas moins de 26 aides à la conduite sont présentes pour vous permettre de voyager en sécurité. Vous aurez le choix entre deux moteurs, de 130 ou 220 chevaux et de deux batteries, de 40 ou 60 kwh. Grâce à cela, avec des performances supérieures à une Mégane GT, et un démarrage équivalent à une Mégane RS, vous apprécierez les ballades sur la côte chalonnaise, en Bresse et bien plus encore, car l’autonomie de la voiture, en fonction du moteur et de la batterie choisie, fleurte avec les 500 kms selon la norme WLTP. Je ne vais pas vous faire encore plus l’article de cette voiture que je trouve à la fois superbe et dynamique, personnellement je ne suis pas objectif ! Comme je l’ai dit un peu plus tôt, cette soirée est sous le signe du R. On a vu le 1er, le R de Renault, je vais maintenant évoquer le R de Retraite […]

Alors que je viens de parler du renouveau de la marque, je vous parle maintenant d’un sujet qui peut paraitre contradictoire… !! En effet, ce soir nous avons choisi et profité de l’occasion du lancement le la Nouvelle Mégane, de célébrer 1 personne qui s’inscrit dans le R de retraite après avoir fièrement porté les couleurs de Renault. Je vais vous faire une confidence ; il était prévu que nous célébrions ce soir un jeune retraité, je vais y revenir après, mais je ne peux m’empêcher avant cela, d’évoquer le nom d’un autre, moins jeune retraité, mais tout aussi heureux. Il y a un tout petit peu plus de 2 ans, à cause du confinement, nous avons dû annuler une belle soirée festive qui devait clore une très belle carrière d’une personne ô combien importante pour SODIRAC […]

Je suis heureux ce soir de pouvoir profiter de l’occasion qui s’offre à moi pour lui faire ce clin d’œil mérité. Jean François Troussard, qui a dirigé l’entreprise d’une main de maître, et de fer, pendant 24 ans est avec nous ce soir. Il a durant toutes ces années, œuvré au rayonnement de la concession, conçu et construit ce bâtiment, participé au développement de l’Avenue de l’Automobile. Je ne vais pas énumérer tous ses faits à la promotion du losange, on y passerait la soirée, voire la nuit, ce n’était pas prévu, il ne s’y attendait pas….. Jean François, si tu veux me rejoindre et dire un mot ! Merci Jean-François pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, et pour le passage de flambeau […]

Le second retraité, plus récent dans cette nouvelle fonction, connu de bon nombre d’entre vous est Patrice CRISTIANO. Lui aussi a passé « quelques années » avec le logo Renault sur le cœur, même s’il a un penchant pour les vieilles italiennes (je parle d’automobile bien sûr..). Fidèle à la marque, tout comme à la concession, il a œuvré pendant plus de 35 ans à vendre des voitures! Difficile de quantifier le nombre ! On est à des milliers c’est sûr, dizaine de milliers ; Beaucoup de ses clients sont devenus des amis…….par dizaine c’est sûr, par centaine ou par milliers je ne sais pas, mais si c’est le cas ça va te coûter cher d’arroser ton départ. Je les remercie d’ailleurs d’être présents ce soir pour lui. Patrice prend donc une retraite bien méritée, où le vélo prendra une part certainement importante dans ses journées, mais pas que. Patrice passe donc le relais à non pas 1 personne, mais 2 (Gregory et Nicolas). Gregory Olivier qui était déjà dans l’équipe commerciale va reprendre une partie des clients de Patrice, et Nicolas Michon, fraîchement arrivé au sein de SODIRAC, et qui a moins le profil d’un cycliste que Patrice….., va récupérer l’autre partie du portefeuille clients de Patrice. Je vous remercie par avance de l’accueil que vous leur réserverez lors de leur passage dans vos sociétés […]

Avant de profiter du buffet, concocté par l’Epicurien des Vignes, mais aussi et surtout de la Reine de cette soirée, la Nouvelle Mégane, je veux incorporer le fameux R à un dernier mot. Le R est placé cette fois ci au milieu d’un mot et c’est le mot MERCI. Merci d’être là ce soir, chers clients et amis. Merci d’être là tout au long de l’année, de nous faire confiance, d’être fidèles à notre marque, au Groupe Thivolle, à SODIRAC, que ce soit à la vente, ou à l’après vente. Merci à tous les collaborateurs de SODIRAC, présents et non présents qui ont participé à l’élaboration de cette soirée. Merci aux chefs de service, vendeurs, assistantes commerciales, conseillers livraison. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée ! ».

La soirée se terminait dans une grande convivialité où beaucoup de personne ont pu accéder aux démonstrations et s’immiscer dans l’habitacle du véhicule Mégane électrique.

C’est dans une ambiance musicale que la soirée se poursuivait avec un buffet concocté par l’Epicurien des Vignes.

J.P.B.