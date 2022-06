Samedi, ‘Réservoir Dogs’, adaptation théâtrale au Studio 70

Par ‘The Band of Sharks’ ; 7 comédiens et un metteur en scène, tous passionnés de théâtre, de pop culture et des films de Quentin Tarantino ! Interview…

Nathalie, vous faites partie de ‘The Band of Sharks’, pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet ? Et du lien avec ‘Les Brûleurs de planche » ?

The Band of Sharks est une troupe de comédiens venant de plusieurs horizons. Laetitia Diboine et moi-même venons de la troupe " Les brûleurs de Planches". Nous sommes tous des férus de spectacle vivant ce qui crée une bonne énergie artistique ! Sans compter notre attirance à tous pour les films de Tarantino!

Concernant les "Brûleurs de Planches ", nous pouvons dire que c'est une grande entente et un échange permanent d'idées, de "bons plans, de créativité avec "The band of Sharks " qui permet d'aider Lilian et Charly dans l'avancement de ce projet.

Comment est née l’idée de cette pièce et quel est son sujet ?

L'idée vient de Lilian Theureau comédien et de Charles Emmanuel Ragot régisseur lumière, tous les deux passionnés de cinéma. En parlant par hasard du film Reservoir Dogs, et en prenant conscience que ce film était un 8 clos c'est devenu une évidence de l'adapter au théâtre ( idée qu'avait d'ailleurs eu Quentin Tarantino). Grâce à de nombreuses années d'intervention en tant qu'éclairagiste dans le monde pro du théâtre, Charly a mis à profit son expérience pour construire le projet et mettre en scène le spectacle. Allié au talent de Lilian et à son expérience de comédien, le projet a pu voir le jour !

Ce spectacle décrit en deux actes une bande de truands et les événements qui surviennent avant et après le braquage d'un diamantaire.

Quelle a été votre approche ?

Lilian et Charly ont tenté de s'approcher et respecter au mieux les thèmes et l'esthétisme qui est la marque de fabrique de Quentin Tarantino : dialogues stylisés, références à la culture populaire, violence et langage cru ! Nous les comédiens, nous collons aux personnages tout en gardant une pointe d'individualité. C'est un plaisir de jouer ces rôles de malfra!

Qui sont les acteurs qui jouent dans cette pièce ?

Michel Briottet dans le rôle de Joe Cabot, Nathalie Barthalais (Eddie la gentille), Olivier Laboeuf (Jim Carson et Marvin Nash), Laetitia Diboine (Fred Bianchi), Francis Friedrich (Vic Vega), Christophe Albert (Vincent Randz), Lilian Theureau, co-fondateur du projet (Larry Dimick). J’aimerais nommer également Charles-Emmanuel Ragot, co-fondateur du projet, metteur en scène.

Il y a une première partie à votre pièce également ?

Oui, il s’agit de Simon Demay (humoriste) avec un extrait de son spectacle "Sixsous est le champion".

‘Réservoir Dogs’, adaptation théâtrale au STUDIO 70 à Chalon sur Saône, 3 Bis rue de Lyon. Samedi 4 juin, ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h. Entrée payante : 10 euros. Réservations possibles au 06 88 40 25 00

Avertissement : certaines scènes sont de nature à heurter un jeune public.

Propos recueillis par SBR