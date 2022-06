Le Collectif Sauvegarde Saint-Nicolas et Cressonières lancé à Fontaines

Même si la municipalité interrogée par info-chalon.com réfute toute volonté d'opacité, mettant en avant des réunions avec des propriétaires riverains, une communicaton dans le magazine municipal ou encore l'enquête publique dont le commissaire-enquêteur n'a pas encore rendu de conclusions, le Collectif s'est officiellement lancé.

Regroupant une trentaine de personnes dont trois anciens élus, le Collectif Sauvergarde Saint-Nicolas et Cressonnières entend faire toute la lumière sur les ambitions municipales.

Au coeur des interrogations, l'idée de voir apparaître deux nouveaux petits lotissements de 10 et 12 maisons. Même si pour le moment, les contours du projet sont incertains, ils demandent toute la lumière sur ce qui est dans les cartons. Deux parcelles d'un peu plus d'un hectare chacune "qui n'ont pas vocation à être urbanisées" du côté des opposants à tout type de projet, "d'autant plus qu'il reste d'autres parcelles viabilisées toujours en instance de commercialisation". Une version invalidée par la municipalité qui considère que la démographie municipale nécessite d'attirer de nouvelles familles.

Le Collectif a adressé un courrier il y a quelques jours en mairie, courrier qui sera suivi d'une réponse en bonne et due forme sous peu. Reste que le Collectif n'entend pas baisser le pavillon et un bras de fer pourrait bien surgir, d'autant plus que le village est classé en patrimoine remarquable. Une subtilité sur laquelle le Collectif s'appuye.

Laurent Guillaumé