Des astuces naturelles contre les allergies de printemps

Gorge qui gratte, nez qui coule, éternuements à répétition, yeux qui piquent… Il n'en faut pas plus à toutes les personnes qui souffrent d'allergies printanières pour déclarer forfait. Pour lutter contre ce fléau qui touche de plus en plus de monde, il existe heureusement des solutions naturelles faciles à mettre en œuvre.

LUTTER CONTRE L'INFLAMMATION DES MUQUEUSES NASALES

Pour éviter d'être congestionné, pensez à la menthe poivrée. En tisane ou en gélule, la concentration de menthol permet l'écoulement nasal.

Si vous souffrez de rhinite due aux allergies, on vous conseille également trois antihistaminiques naturels. L'ortie, que vous pouvez consommer en infusion, ou pour les plus courageux, du jus d'oignon ou du vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Des potions peu ragoûtantes, on vous l'accorde, mais très efficaces pour apaiser les muqueuses et prévenir des infections.

Pour stopper un nez qui coule et apaiser les petites irritations, rien ne vaut l'eau salée. Celle de Quinson est recommandée car elle est isotonique, mais vous pouvez aussi fabriquer vous-même votre sérum physiologique. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de dissoudre dans 200 ml d'eau tiède, une demi-cuillérée à café de sel. Une fois le mélange effectué, transvasez-le dans une poire ORL ou un spray prévu à cet effet, pour pouvoir administrer la solution dans chaque narine.

APAISER LES YEUX IRRITÉS

Vos yeux piquent ou vous font pleurer à longueur de journée ? Voilà un autre symptôme on ne peut plus désagréable de l'allergie.

Pour vous soulager, imbibez un coton d'eau de rose, de bleuet ou de camomille, trois hydrolats qui ont pour propriété d'être anti-inflammatoires. Vous pouvez également déposer sur vos yeux des sachets de thé humides et froids pendant quelques minutes pour les faire dégonfler.

Si l'odeur de terre de l'huile végétale de calophylle inophyle ne vous rebute pas, déposez-en quelques gouttes sur le contour de vos yeux. Son action anti-inflammatoire calmera les démangeaisons.

Enfin, pensez aux huiles essentielles d'estragon ou de lavande, connues pour réduire les crises d'éternuements.

CALMER LA TOUX

La gorge est aussi souvent impactée par les manifestations allergiques. Pour désenflammer vos muqueuses buccales, rien de tel que le miel aux propriétés adoucissantes. De plus, consommer du miel fabriqué par les abeilles de votre région pourrait vous aider à vous désensibiliser aux pollens locaux.

Et pour faire une pierre deux coups, faites-vous une tisane au thym séché, à l'eucalyptus ou à la sauge, dans laquelle vous plongerez une bonne cuillère de miel. Une solution naturelle pour dire adieu à la toux !

DES ACTIFS DE CHOIX

Pour lutter globalement contre l'inflammation allergique, certaines mixtures ou recettes font office de véritable potion magique !

C'est le cas du ginkgo biloba, un arbre médicinal dont les bienfaits ne sont plus à prouver. À consommer en gélule ou en décoction, les molécules extraites de ses feuilles arriveraient à réguler les allergies.

Autre solution sous forme de gélule : la quercétine. Ce composant organique (à ne pas consommer en même temps que l'ortie qui contient elle aussi de la quercétine) renforce le système immunitaire et, de ce fait, réduit les réactions allergiques.

On vous recommande également deux cocktails pour prévenir ou stopper vos allergies : le premier est un mélange d'huiles essentielles, composé de tanaisie, de lavande, d'eucalyptus et d'huile végétale. Pour le second, on fait appel à la naturopathie avec une cure de zinc, d'oméga 3, de vitamine C et de graines de chia.

Enfin, pour les amateurs de bien-être, les cures thermales sont conseillées. En effet, les eaux contenant du soufre ont des vertus anti-inflammatoires et améliorent l'état de la zone ORL et des bronches.