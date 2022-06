Législatives 2022 : Première réunion publique pour Ramazan Calli, le candidat de l'UDMF ce dimanche à Montceau-les-Mines

Candidat aux législatives de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Ramazan Calli présentera son programme lors d'une réunion publique qui se tiendra ce dimanche 5 juin 2022 à la Salle Bois du Vern, à Montceau-les-Mines. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) a décidé de présenter une centaine de binômes de candidats (100 femmes et 100 hommes âgés de 24 à 70 ans) sur l'ensemble du territoire Français «face à une droite identitaire ultra-libérale et une gauche paternaliste».

Tous issus de la société civile et «prêts à modifier durablement l'échiquier politique traditionnel et archaïque» de notre pays.

Fondé en novembre 2012 suite «au constat tragique que le Musulman était devenu un argument électoral majeur et récurent dans la vie politique de notre pays», le parti souhaite faire entendre une autre voix.

«Nous sortons tout juste d'une campagne présidentielle au cours de laquelle certains candidats ont tapé matin, midi et soir sur les Français issus de l'immigration, surfant pour des raisons électoralistes sur la vague de la théorie du Grand Remplacement», dénonce Nagib Azergui, 49 ans, le président-fondateur de l'UDMF, qui se présente lui-même dans la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine (Nanterre-Suresnes).

Si lors des précédentes élections législatives, en 2017, la formation politique n'était présente que dans dix circonscriptions sur l'ensemble du territoire national, elle s'attache depuis à être présente à chaque élection.

Ce parti porte dans son ADN «les aspirations de ces quartiers déclassés par la République et met dans ses priorités, le combat contre l'inégalité persistante qui les frappe».

En Bourgogne Franche-Comté, l'UDMF se présente dans deux circonscriptions, à savoir Fatia Sadiq, candidate dans la 4ème circonscription du Doubs, et Ramazan Calli, candidat dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, celle qui nous intéresse tout particulièrement.

Diplômé en gestion administrative, Ramazan est un journaliste indépendant franco-turc de 27 ans originaire de Montceau-les-Mines.

Le candidat se présente aux élections législatives comme «la voix des personnes handicapées, des minorités et des personnes en difficulté».

Atteint lui-même de la myopathie de Duchenne, le jeune Montcellien estime aussi que «la paix sociale ne peut se faire qu'avec plus d'inclusivité pour les personnes ayant un handicap psychomoteur (autisme, myopathie, trisomie 21, Alzheimer, Parkinson…)».

Avec Deniz Calli, commerciale de 27 ans, sa suppléante qui se trouve être sa cousine, Ramazan Calli tiendra sa première réunion publique ce dimanche 5 juin 2022 à 18 heures à la Salle Bois du Vern, rue Anatole France, à Montceau-les-Mines.

Le candidat se rendra également le mercredi 8 juin 2022 à Lyon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati