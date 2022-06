Valentin GAUDILLAT, nouvelle Ceinture Noire du Judo Club

Depuis la reprise des activités à pleine puissance, entre les résultats sportifs et les nouvelles ceintures noires, les judokas du Dojo de la rue de la paix s'expriment sur tous les fronts !

Valentin GAUDILLAT a ainsi rejoint le cercle des ceintures noires qui n'a pas fini de s'agrandir et qui accueille ce garçon de bientôt 17 ans. Venu au Judo sous les conseils de son pédiatre, Valentin a enfilé le kimono dès l'âge de 5 ans et a ainsi trouvé sa voie dans ce sport venu du Japon..Il est vrai qu'il avait un certain besoin de canaliser son énergie et c'est avec plaisir que son professeur Yann s'est attelé à la tâche !

Plus de onze ans après, Yann est heureux de voir que Valentin a su persévérer et s'épanouir au contact de cette discipline éducative.

Parents et amis sont venus à l'issue de l'entraînement de vendredi afin de partager la remise officielle de son nouveau grade. Valentin en a profité pour faire un petit discours bien apprécié par les convives réunis.