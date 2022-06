Des chansons intergénérationnelles chantées par les élèves de l’école Berlioz aux résidents des logements séniors de Châtenoy le Royal.

Une animation à la résidence séniors, un bon moyen pour mettre en exergue le travail pédagogique des enseignants Cyril Meunier classe de CE2/CM1, Patricia Pierre CM1/CM2 et de Rachel Jorry musicienne intervenante en milieu scolaire (MIMS) avec un tour de chant donné par les jeunes élèves de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal.

« Les enfants ont vraiment adhéré au projet, ils se sont appropriés les chansons rapidement et les ont appris facilement » a expliqué Cyril Meunier.

Pour ce faire, un travail pédagogique d’environ 10 semaines en partenariat avec le CRR du Grand Chalon a été engagé, Rachel Jorry du conservatoire est intervenue dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour préparer les chansons que les enfants ont si gentiment offertes lors de cette rencontre avec les résidents des logements séniors qui, pour l’occasion, étaient pratiquement tous réunis dans la salle conviviale.

Patricia Pierre a distribué aux résidents unpetit livret avec les paroles des chansons.

"Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux" (Ray Ventura), "Le sud" (Nino Ferrer), "Mon amant de St Jean" (Lucienne Delyle), "Mistral gagnant" (Renaud), "Le temps du muguet" (Francis Lemarque) ou encore "Le bal perdu" (Bourvil), "A bicyclette" (Yves Montand), chansons d’une autre époque pour eux, époque qu’ils ont pu découvrir grâce à la projection de la folie des grandeurs avec Yves Montand et la grande vadrouille avec Bourvil.

Les résidents ont été particulièrement sensibles à la venue des enfants qu’ils ont applaudis, ils ont même poussé la chansonnette avec la jeune chorale.

A la fin de leur tour de chant, les enfants ont distribué une rose aux personnes âgées.

Vincent Bergeret maire de la ville, les élus, ont eu aussi une rose.

Ainsi que Rachel et les animatrices du CCAS.

Les roses ont été offertes par les enseignants de l’école Berlioz.

Les résidents, jamais en retard pour un bon moment convivial, avaient préparé des crêpes pour le goûter non seulement des jeunes élèves mais aussi pour toutes les personnes présentes à ce moment d’échange intergénérationnel.

Ce défi ne pouvait pas pleinement réussir sans Patricia et Cyril enseignants de l’école Berlioz, Rachel intervenante du CRR, Séverine du CCAS, le soutien de la municipalité et plus particulièrement les enfants et les locataires de la résidence séniors.

C.Cléaux