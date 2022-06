Moment de fête pour le Volley Ball Club Chalon-sur-Saône

Le club de volley de notre ville achève une année sportive 2021/2022 pleine de réussite tant au niveaux régional que départemental par une fête. Plus de détails avec Info Chalon.

Après le sacre de l'équipe séniors féminine dans le championnat de Bourgogne Franche-Comté en pré-Nationale, une première place qui leur permettent de passer en Nationale 3, les garçons du club, déjà en Nationale 2, viennent de terminer leur championnat premiers ex æquo avec le CNM Charenton — à la seconde place si on les départage au point average —, au terme d'une saison 2021/2022 quasiment parfaite pour le Volley Ball Club Chalon-sur-Saône (VBCC).

Fondé en 1973 par Jack Bugnot (ici en photo avec les deux entraîneurs Osveny Sánchez-Cárdenas et Khaled Kessai), le club compte 169 licenciés, soit une hausse de 25 % par rapport à 2019-2020, dont 69 filles et 100 garçons. Avec 106 licenciés les jeunes représentent 63 % de l'effectif et une hausse de 73 % par rapport à 2019-2020.

87 % des licenciés sont du Grand Chalon.

169 licenciés qui font du club de volley de notre ville, le premier club de Saône-et-Loire en terme de licenciés et le 5ème à l'échelle de la Bourgogne Franche-Comté.

La vie du VBCC s'articule autour de 3 piliers (jeunes, compétitions et loisir).

Si le premier a rejoint le club il y a 8 ans, contre 4 ans pour le deuxième, les deux entraîneurs sont d'anciens joueurs professionnels.

Son bureau directeur est composé de Pierre Mamessier, le président, Élodie Sanjoy, la secrétaire générale, et Emmanuel Prudhon, le trésorier.

Ce dimanche 5 juin 2022, la grande famille du volley Chalonnaise avait rendez-vous dès 18 heures au Gymnase de la Verrerie pour la fête du VBCC, laquelle fait office de dernier grand rendez-vous des licenciés du club avant les vacances d'été.

Des réjouissances qui ont eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Le président du club a annoncé lors de son discours une bonne nouvelle : la montée en élite de l'équipe séniors masculine.

Il s'agit de la 3ème division nationale avant la Pro B et Pro A.

Pour Pierre Mamessier, il s'agit «d'un immense saut dans l'inconnu».

Étaient également présents Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Olivier Grosjean, le maire de Dracy-le-Fort et conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Jean-Luc Durand, vice-président délégué de l'OMS, James Jamet, l'entraîneur des jeunes du VBCC, et Michel Dufaux, l'entraîneur national suisse des - 21 ans, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati