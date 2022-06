Le président de la LPO Bourgogne Franche-Comté dans son défi à vélo fait une halte à Fontaines.

Bernard Marchiset a pris la route le 16 mai pour un périple à travers la région BFC pour alerter sur la diminution plus qu’inquiétante de la biodiversité en région. Il parcourt et bat campagne pour sensibiliser, conseiller et inciter à agir face à la crise environnementale.

Le Président de la LPO BFC a rencontré une multitude d’acteurs, agriculteurs, collectivités, grand public, écoles, bénévoles, adhérents, entreprises, tout au long du parcours, il a invité les gens à le rejoindre pour participer à des rencontres.

Bernard Marchiset va pédaler pendant environ 3 semaines pour finir son voyage le 16 juin, la veille de l’ouverture du Congrès national de la LPO, à Beaune, en présence des deux vice-présidents de la LPO France, Dominique Chevillon et Philippe De Grissac.

Une étape qui l’a conduit de St Martin la Blanche à Fontaines en passant par quelques villages et villes avec, à chaque arrêt, la même démarche sensibiliser, expliquer aux personnes rencontrées l’utilité de protéger et d’aider au redéveloppement de la biodiversité. A Fontaines, il a été reçu par Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et des élus, par Jean-François Gervais président de la LPO Saône et Loire. Fontaines, commune qui a engagé un inventaire naturaliste en partenariat avec la LPO S&L.

Nelly Meunier-Chanut : « Nous voulions faire quelque chose pour la biodiversité, on s’est posé la question : qu’est ce qu’il faut faire dans les années à venir ? Avant le démontage des échafaudages, nous avons mis un nichoir sur l’église pour les chouettes. »

Ophélie Gouley, présidente du comité consultatif, est en lien avec la LPO de Châtenoy le Royal : « on a lancé l’état des lieux de la biodiversité, reste à savoir comment envisager la suite. »

Jean-François Gervais, président de la LPO S&L, donne quelques informations sur l’état d’avancement des actions en précisant qu’Alexis Revillon a fait un point du recensement sur Fontaines. « Il y a 94 espèces et il manque encore les micro-espèces, à Marnay par exemple il y a plus de 180 espèces, la différence est surtout due au manque de plan d’eau qui attirent oiseaux, batraciens et plein d’autres. Sur Fontaines, on dénombre 15 espèces de mammifères, 6 de reptiles, 7 d’amphibiens »

Pour conclure cette petite réunion, Bernard Marchiset a remercié la municipalité et la LPO S&L de l’avoir accueilli. « Je vous conseille d’établir un abécédaire qui est le meilleur moyen de communiquer et de transmettre aux générations futures l’état de la biodiversité de la commune ». Il a aussi parlé du déficit d’individus dans certaines races d’oiseaux, de mammifères, … et même de la disparition totale pour certains d’entre eux.

C.Cléaux