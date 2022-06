Une très belle fréquentation au marché du samedi 04 juin organisé par le GAEC du Grand Coppis à Châtenoy-le-Royal.

Devenu maintenant presque une tradition sur la commune de Châtenoy le Royal, le grand marché organisé par le Gaec du Grand Coppis a attiré, cette année encore, de nombreux visiteurs. Fort de sa trentaine de producteurs et artisans, le marché est la vitrine du monde de l’artisanat, de la qualité, de la convivialité. Le glacier artisanal Sorbiop a fait fureur, il faut dire que le temps lui avait prêté main forte. Les gougères, confectionnées par Benjamin Jouvenceaux boulanger à Châtenoy avec les farines des Terres de Moulin Madame, ont été très appréciées aussi. Le banc de viande bovine, de terrines et bocaux de préparations prêtes à déguster de Stéphanie Peulson, hôte de ce marché, a été pris d’assaut dès le matin. Avec le temps très chaud ce samedi, les visiteurs ont pu se désaltérer aux différents stands : bières artisanales de Two Dudes, champagne du domaine Torchet, bouzeron du domaine Chaussin, vins de fruits de J.J Vaudelin. Difficile de nommer tous les exposants, mais les visiteurs ont pu apprécier la valeur et la qualité des produits qu’ils proposaient.

A midi, les visiteurs qui avaient réservé ont pu déjeuner sur place. Le menu a été préparé à la ferme avec des produits locaux.

On pouvait noter la présence au marché de Florian président du syndicat des jeunes agriculteurs, de Louise secrétaire ainsi que de leurs collègues.

L’ensemble des exposants a reçu la visite de Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’élus.

C.Cléaux