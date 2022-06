AVIS DE DECES - Madame Solange GENOIS née FEVRE

SEVREY, CHALON-SUR-SAÔNE, OUROUX-SUR-SAÔNE



Daniel et Mireille,

son fils et sa belle-fille ;

Nicolas, Mathieu, Sébastien, Déborah,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Mauricette et Noël,

sa sœur et son beau-frère ;

Colette et Daniel,

sa nièce et son neveu ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Solange GENOIS

née FEVRE

survenu le le 1er juin 2022,

à l'âge de 88 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 10 juin 2022, à 11h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir, la mémoire de

Roger

son époux, décédé en 2021.