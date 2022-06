La CAPEB 71 lance StartBÂT, son nouveau service d’accompagnement à la création d’entreprise…

Pour réussir la création de son entreprise…

Créer son entreprise dans le bâtiment c’est une belle aventure. Mais pour réussir, il faut bien se préparer et surtout se faire accompagner. Le bâtiment est en effet un secteur avec de fortes spécificités et devenir chef d’entreprise dans le bâtiment, ne s’improvise pas. C’est un métier et un engagement ! Alors, pour donner toutes les chances de réussite aux créateurs et les guider dans leur parcours, la CAPEB 71 a créé StartBÂT.

De quoi s’agit ?

StartBÂT est un dispositif d’accompagnement de “A à Z”, créé par la CAPEB 71, pour aider à réussir la création de son entreprise du bâtiment. C’est un outil de la profession conçu par des artisans pour de futurs artisans. Il est orienté métiers et répond à toutes les spécificités du secteur du bâtiment qu’il faut connaitre quand on s’installe… StartBÂT s’adresse aussi bien à des porteurs de projet qui envisagent de créer, qu’à de jeunes installés qui veulent vérifier s’ils ont fait les bons choix.



Un dispositif innovant 100 % bâtiment !

StartBÂT est un service global d’accompagnement qui s’articule autour d’une plateforme web innovante qui est au cœur du dispositif. La plateforme StartBÂT comporte de nombreuses informations pratiques pour les créateurs, mais aussi et surtout, un simulateur avec des calculateurs qui va leur permettre de tester et de bâtir leur projet sur des bases solides.



Avec StartBÂT, les créateurs vont bénéficier d’un accompagnement physique, d’une méthode, d’un simulateur et d’un parcours orienté 100 % bâtiment.

Un accompagnement de proximité…

Avec StartBÂT, le créateur bénéficie au choix, d’un accompagnement individuel et/ou en groupe avec d’autres créateurs. Il avance à son rythme sur la plateforme et bénéfice, à chaque étape, de l’appui des conseillers de la CAPEB 71 qui l’aident dans toutes ses démarches.

Dans le cadre de l’accompagnement StartBÂT, les créateurs peuvent également suivre la formation de 2 jours “CREARTBAT” qui est totalement intégrée au dispositif. A l’issue du parcours StartBÂT, le créateur maîtrise les mécanismes qui lui permettront de bien piloter son entreprise. Et quand il est prêt, StartBÂT édite son DOSSIER D’ENTREPRISE avec un résumé de son projet, ses simulations, son prévisionnel de démarrage et le choix de son statut. Il est paré pour le présenter à son banquier, son comptable et à tous les partenaires avec lesquels il souhaite travailler. C’est un gage de confiance et sérieux pour son entreprise !



Un outil évolutif qui vient du terrain…

StartBÂT a été entièrement imaginé et conçu par la CAPEB 71 et ses partenaires : Yves ALTOBELLI, consultant formateur, spécialiste de la création d’entreprises dans le bâtiment, et Céline LEFEVRE, de la Société WEBSENSO, qui a développé la partie web du dispositif. La CAPEB 71 les remercie très sincèrement pour leur investissement et leur professionnalisme.

Pour concevoir ce projet, la CAPEB 71 est partie des besoins du terrain, des témoignages de ses adhérents, notamment des jeunes créateurs, de leurs attentes… La CAPEB 71 fera évoluer son dispositif chaque fois que nécessaire, en s’appuyant sur les retours d’expérience, les observations des utilisateurs et les conseils de ses partenaires pour répondre toujours mieux aux attentes des créateurs d’entreprise. StartBÂT est aussi une marque déposée, propriété de la CAPEB 71.

Le mot de Denis GUIGUE, Président de la CAPEB 71 :

Pourquoi la CAPEB a-t-elle lancé StartBÂT ?

« La CAPEB, c’est l’organisation professionnelle des artisans du bâtiment ! Nous avons pour nous la représentativité et l’expertise dans le bâtiment et nous voulons répondre aux besoins et aux attentes de nos adhérents et futurs adhérents… La CAPEB 71 a aussi une expérience dans l’accompagnement des entreprises du bâtiment tout au long de leur vie : nous avons de nombreux services, des formations efficaces, des partenaires qui ont eux aussi des solutions. Et en tant qu’organisation patronale, nous voulons promouvoir un artisanat de qualité. Il était donc normal que nous investissions le champ de la création d’entreprise dans le bâtiment.

Et puis, avec la micro-entreprise, le travail détaché, la fin du stage préalable à l’installation, nous constatons depuis plusieurs années, malheureusement, l’émergence d’un « entrepreneuriat low-cost » avec des créateurs qui se lancent sans toujours maîtriser les fondamentaux du métier, ni de la gestion… Cela se traduit aussi par des parcours difficiles, voire des cessations d’activité, des sinistres et des désordres dans la construction…

L’artisanat que défend et que promeut la CAPEB 71, c’est un artisanat indépendant, de qualité, moderne, performant, au service de ses clients… Et puis, le bâtiment est un secteur qui devient de plus en plus technique et normé, notamment avec le développement de toutes les règlementations énergétiques… Les personnes qui se lancent doivent plus que jamais partir avec les bons outils… Voilà les raisons pour lesquelles nous avons créé StartBÂT… »