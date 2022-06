Palmarès du concours «Je filme le métier qui me plaît»

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 9 juin 2022 :

Océane Charret-Godard, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation, a présidé la cérémonie de remise des prix régionaux du concours « Je filme le métier qui me plaît », mercredi 8 juin 2022 au cinéma Mégarama d’École-Valentin (Doubs). Le jury, composé de 16 membres, jeunes et experts, était présidé par le réalisateur Samuel Collardey.

À travers la déclinaison régionale de ce concours de production vidéo, la Région souhaite aider les jeunes et les moins jeunes à mieux connaître leur environnement économique, les secteurs d’activité, les métiers, permettre aux entrepreneurs de trouver les compétences dont ils auront besoin demain, valoriser le tissu économique local, les métiers qui y sont exercés et les savoir-faire des entreprises.

Au niveau régional, 49 films, présentés par des jeunes issus d’établissements d’enseignement (collèges, lycées, CFA, MFR, écoles du supérieur), de structures associatives ou d’accompagnement (missions locales) de Bourgogne-Franche-Comté, étaient en compétition. Les huit lauréats régionaux ont été récompensés à École-Valentin.

Rappelons, qu’au concours national, cinq productions vidéo de Bourgogne-Franche-Comté ont été primées au Grand Rex, à Paris.

Le film Les Parapluies d’Autun, du collège de la Châtaigneraie à Autun (71), s’est distingué aux deux concours et a reçu deux claps de diamant !

Retrouvez la liste ci-dessous des lauréats des deux concours.

Les lauréats des prix régionaux

(récompensés mercredi 8 juin 2022, à École-Valentin dans le Doubs)

Claps de bronze (trois ex aequo) :

- film Super Jardinier du collège Jean-Rostand à Quetigny (21)

- film Le boulanger du lycée Bonaparte à Autun (71)

- film Contact Hors Normes du lycée Jacques-Duhamel à Dole (39) : clap de bronze « Crédit Agricole »

Clap d’argent : film Super Directeur de la section jeunes de la fédération Léo Lagrange de Salins-les-Bains (39)

Clap d’or : film Chant du cœur d’un animateur de la Mission locale de Tonnerre-Avallon (89)

Clap de platine : film Le conducteur d’engins du collège du collège du Vallon à Autun (71)

Clap de diamant : film Les parapluies d’Autun du collège de la Châtaigneraie à Autun (71)

Coup de cœur du jury « Mon prêt facile » : film Le métier d’Avocat(e) de l’Accueil Jeunes L’Archipel à Dijon (21)

Films régionaux primés à Paris au Grand Rex, le 31 mai 2022

Claps de bronze : La paire de la Mission locale de Besançon (25), Le métier de serveur du CFA du Pays de Montbéliard (25), Contact Hors-Norme du lycée Jacques Duhamel (39)

Clap d’argent : Un agent immobilier pas comme les autres du lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône (71)

Clap de diamant : Les parapluies d’Autun du collège de la Châtaigneraie (71)

https://jefilmelemetierquimeplait.tv/region-bourgo...