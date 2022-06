Le Conservatoire du Grand Chalon vous propose de vous inscrire ou de vous réinscrire pour l’année 21/22 en musique, danse et théâtre

A. Les élèves déjà inscrits au Conservatoire en 2021/2022 pourront se réinscrire sur leur espace usager du 1er juillet au 24 août 2022 inclus.



B. Pour toute personne non inscrite au Conservatoire en 2021/2022, vous pouvez vous pré-inscrire avant le 22 juillet 2022 inclus.

Retrouvez toutes les démarches à effectuer sur le site du Conservatoire : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

Renseignements pratiques :

- Reprise des cours à partir du lundi 19 septembre 2022.

- Les tarifs d’inscription du Conservatoire sont facturés pour l’ensemble de l’année scolaire et pour tout élève présent aux cours à partir du mois d'octobre. Ces tarifs varient selon les études suivies et selon le lieu d’habitation (agglomération du Grand Chalon ou hors agglomération). Il existe de nombreuses réductions tarifaires. La location d’instruments de musique est également possible.

Communiqué de presse / visuel : Communication Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon