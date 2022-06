AVIS DE DECES - Michel BOUILLIN dit « Mimi »

MERCUREY



Dominique,

son épouse ;

Laura, Manon,

ses filles ;

Thomas, Maxence,

ses gendres ;

Zoé, Nino,

ses petits-enfants ;

Sylvie et Patrice,

Martine et Hervé, Brigitte,

ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Michel BOUILLIN

dit « Mimi »

survenu le 7 juin 2022.

Ses obsèques civiles auront lieu mercredi 15 juin, à 10h30, à la salle communale de Mercurey.

Mimi repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A, route d'Autun.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir ses frères,

Jean-Pierre et Yves

décédé en 1985 et en 2004 ;

et ses parents,

Jean et Gisèle

décédé en 2004 et en 2017.