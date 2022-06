LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Merci à vous" lance Tristan Bathiard à quelques heures de la clôture de la campagne électorale

Lors de ma dernière réunion publique de 1er tour à Lux, qui a compté près de 80 personnes, j’ai pu redire le sens de ma candidature. Une candidature « fidèle » au territoire. Une candidature de la Gauche du REEL fondée sur la République, l’Ecologie, l’Europe et la Laïcité.

En présence du Président national du PRG, Guillaume Lacroix, j’ai exprimé également mes priorités pour la circonscription et pour la Nation, notamment la défense de votre pouvoir d’achat, des services publics de proximité et de la santé partout et pour tous.

Je remercie aussi pour leur présence amicale à cette réunion publique : Nathalie Leblanc, vice-présidente PS du conseil régional

Francine Chopard, conseillère régionale

Claudette Brunet-Lechenault, conseillère départementale

Jean-Yves Vernochet, maire de Montchanin

Noël Valette, maire de Saint Berain sous Sanvignes

Gérard Rigaud, maire de Saint-Loup de Varennes

Stéphane Hugon, maire de Lux

Et d’anciens élus comme le Docteur Claude Souchon, ancien maire de St Rémy et Fernand Renault ancien conseiller départemental du canton de Saint Rémy

Je remercie enfin pour leur sincère soutien Christophe Sirugue, ancien député-maire PS de Chalon sur Saône, Didier Mathus ancien député-maire PS de Montceau les Mines et Jacques Rebillard, ancien député PRG de Saône et Loire.

Quel que soit le résultat de dimanche soir, je vous exprime d’ores et déjà mes remerciements à vous habitants, élus et forces vives de cette circonscription pour ces beaux et francs échanges.

La campagne se termine dans quelques heures. Ne « boudez » pas les urnes dimanche ! Je compte sur vous. Vous pourrez compter sur moi.

Tristan-Ludovic BATHIARD