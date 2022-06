LEGISLATIVES - "Allons voter pour faire siéger nos idées à l’Assemblée Nationale !" pour Philippe EXERTIER Référent départemental La République en Marche Saône-et-Loire

Avoir des députés de la majorité présidentielle permet d’avantages d’aides et d’actions sur le territoire.

Les députés de l’Assemblée Nationale représentent les citoyens, votent les lois et contrôlent l’action du gouvernement.

En élisant Emmanuel Macron pour un second mandat de Président de la République, les Français ont fait le choix d’un homme d’état.

Dans une époque marquée par l’instabilité avec notamment la guerre en Ukraine, les Français ont également fait le choix d’un homme capable de porter la voix de la France et de l’Europe.

En choisissant Emmanuel Macron, les Français ont aussi choisi une volonté :

· Volonté de rassembler la Nation

· Volonté de transformer le pays

· Volonté de protéger chacun

· Volonté d’améliorer la vie au quotidien

Dans la continuité de l’élection présidentielle, les 12 et 19 juin prochains, vous pouvez faire le choix d’une majorité stable et sérieuse pour protéger les Français face aux crises, une majorité dans l’action, pour l’avenir de notre pays, pour améliorer notre quotidien.

Choisissez un candidat ENSEMBLE ! Majorité Présidentielle



Un député de la majorité, c’est avant tout un formidable atout pour la circonscription et ses habitants !

Circonscription 1 : Benjamin Dirx

Circonscription 2 : Laurence Gauthier

Circonscription 3 : Rémy Rebeyrotte

Circonscription 4 : Elisabeth Roblot

Circonscription 5 : Louis Margueritte



Si vous choisissez un candidat de la Majorité Présidentielle :

Une loi de lutte contre la vie chère sera votée dès l’été : avec la poursuite du bouclier qui limite vos factures de gaz et d’électricité ; l’indexation des retraites sur l’inflation, le triplement de la prime de pouvoir d’achat jusqu’à 3 000 €…

La France peut devenir une des plus grandes Nations écologiques ; celle qui sortira avant les autres de sa dépendance aux énergies fossiles.

Une loi sera votée pour permettre de simplifier le développement des énergies renouvelables et de financer la transition écologique.

Le plein emploi sera à portée de main, la refondation de l’école sera une priorité pour que tous nos enfants aient les mêmes chances.

Nous ferons de la santé un chantier majeur pour mettre fin aux déserts médicaux.

La sécurité sera une préoccupation de chaque instant avec par exemple le doublement des forces de l’ordre sur la voie publique.

Les 12 et 19 juin, ne cédez-pas aux fausses promesses et aux alliances de circonstances.

Il faut avoir à l’esprit que voter pour un candidat NUPES, c’est comme donner sa voix à Jean-Luc Mélenchon …qui en cas de cohabitation sera chargé de gouverner le pays avec sa majorité parlementaire selon son programme politique et non celui du chef de l’Etat.



Dans la continuité de l’élection présidentielle, les 12 et 19 juin prochains,

Faites le choix d’une ambition lucide et d’un projet crédible ;

faites le choix d’un député qui vous ressemblent et qui nous rassemblent !

un député de la Majorité Présidentielle, pour soutenir le pouvoir d’achat et revaloriser les retraites, pour mener les projets qui feront de la France un pays plus indépendant.



Nous avons besoin d’une majorité au parlement, au service des Français et du projet porté par le Président de la République Emmanuel Macron.

les 12 et 19 juin prochains…

Allons voter pour faire siéger nos idées à l’Assemblée Nationale !



Philippe EXERTIER

Référent départemental La République en Marche Saône-et-Loire