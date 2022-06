Salon du Livre jeunesse : succès dès son ouverture !

Une quarantaine d’éditeurs, une trentaine d’auteurs et illustrateurs, des rencontres et des dédicaces, des ateliers, des animations et des spectacles… le salon du Livre jeunesse a démarré en trombe ce matin pour sa première journée ‘Tout public’ puisque vendredi était réservé aux scolaires.

Côté auteurs et illustrateurs, sont présents : «ARNOUX Sylvie – BEGU Florent - BESANCON Julie - BLANCK Jean-Sébastien - BOUDOT Marc - Caro-Lyn - CHAPEAU Thierry - CHARLES Héloïse - COMBES Mélanie - COSTE Franck - DEMAIS Marc - DOMINIK - DUFOREST Domitille - FAURE Elisabeth - FILIBUST - GERARD Maryline - GOSSET Delphine - HENNEQUIN Eve - JACQUET Pierre-Yves - JANPI – JUSSEL GINOU – KHALFOUNE Sophie - KREMP Virginie – LACROIX Valérie - LEBESTIAU Mikael - LOYER Anne – MANDAR- MATHIS-MEUNIER Daniel - MILLAUD Laure - MIM - MIREIJ Mireille – NOVI Nathalie - ODRADE - OFFROY Christian et Birgit - UDERZO OTT Monique - PEROZ Maxime - PERRAULT- ARCHAMBAULT Mathilde - PRESAGE Jack - TEVELIS Jean – THIRY-DUVAL Hervé - SCHERER Jean-Marc - SEINE François - VALLENCIEN Grégoire - VEAUX Adélie - VEAUX-LIBESSART Anne - XIA Yunshan. »

14 éditeurs situés en Bourgogne Franche-Comté sont également présents : « L’Atelier des Noyers - La Belle Etoile Bulles de Bourgogne - Canope - Caro-Lyn - Les Editions 26/22- Enthousiasme-Orthographique - Eveil et Découvertes - Jack Presage - Le Jardin des mots – La Pépinière du Pré – Perspective – Plume et crayons - Le Pré du Plain - Migrilude - Mikael Lebestiau » et d’ailleurs : « Au Loup Editions - Alice Jeunesse - Alzabane - Auzou - BD Pulsions - Callicéphale - Couleur Corbeau - Ebla Jeunesse – Gründ - Hatier Jeunesse - Idées Plus Editions - Jack Presage - Joyvox – Mijade – M l’Editeur - Milan - Minedition - Nathan - Thierry Magnier - Tuttistori ».

4 librairies chalonnaises : La Mandragore, Develay, l’Antre des Bulles et la Fnac tiennent également des stands.

Le Salon du Livre jeunesse sera encore ouvert demain, dimanche 12 juin, de 10h à 18h en continu. Tarif : 2,50 euros, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés et pour les personnes en situation de handicap.

SBR