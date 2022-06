Pierre-Raymond TANGUY, nouvelle ceinture noire de judo à Chalon-sur-Saône

Pierre-Raymond débute le Judo à Plescop dans le Morbihan, après une période d’arrêt durant ses études et le début de sa vie professionnel, il pousse la porte du BUDOKAN CHALONNAIS en septembre 2017. Il retrouve ses marques sur le tatami, les codes, l’esprit d’entraide, il participe pleinement à la vie du club, il s’engage également dans la corps arbitrale en tant que commissaire sportif. Après deux saisons de reprise il s’attaque aux passages de la ceinture noire, il réussit brillement l’examen du Kata et de l’UV technique avant la crise covid. Il doit attendre plus d’un an et demi avant de pouvoir se confronter aux autres Judokas dans l’épreuve d’efficacité en combat. 100 points plus tard, Pierre-Raymond entre dans le rang des ceintures Noires du BUDOKAN CHALONNAIS.

Tout juste promu, il rend aux autres ce que le club lui apporte, il a servie de partenaire pour deux membres du club pour les épreuves techniques et Katas. Pierre-Raymond est pleinement imprégné des valeurs du Judo « entraide et prospérité mutuel ».

Pierre-Raymond s’est vu remettre la ceinture noire lors du dernier entrainement en présences de ses professeurs, Gabriel GUERY, Mathieu GOUTH et Adrien THOUVREY. Il a terminé la séance par une démonstration de son Judo apprécié avant de faire son discours autour d’un moment convivial avec la famille Judo du BUDOKAN CHALONNAIS.