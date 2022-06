Une givrotine lance sa marque de vêtements

Depuis toute petite, Justine Dard a toujours eu dans sa tête le désir de créer. Après avoir obtenu un Master Entrepreneuriat dans une école de commerce bordelaise et passé 3 années au sein d'un grand cabinet de conseil, elle a décidé à 28 ans, de franchir le pas en créant sa propre marque de vêtements, Palmisty.

Une marque française de vêtements, respectueuse de l'environnement et des hommes

Respectueuse de l'environnement, car le coton utilisé pour fabriquer les vêtements est biologique et durable. De plus les boîtes qui seront utilisées pour les livraisons sont composées à 60% de matériels recyclables, faits à partir de bois issus d'une exploitation forestière légale, disposant d'une gestion durable (label FSC). Ces mêmes livraisons se feront par ailleurs en points-relais, afin de diminuer l’impact du « dernier kilomètre ».

Respectueuse des hommes, car Justine Dard veut garantir un salaire correct à toutes les personnes, qui interviendront dans la fabrication des vêtements.

Une marque qui veut faire voyager ses clients autour du monde

La marque évoque les palmiers, qui font penser à la plage et au soleil. Dans un premier temps, et comme l'été arrive, la toute jeune société proposera 5 modèles de tee-shirt mixtes, c'est à dire pour hommes et femmes. Chaque modèle sera fabriqué à 200 exemplaires maximum, avec un design créé de A à Z. Et en septembre, Justine Dard pense élargir son offre avec la création de chemises...

A ce jour, les ventes se font exclusivement sur le site Internet de la société, mais la jeune créatrice est à la recherche d'un événement, qui soit en cohérence avec l'ADN de la marque, et sur lequel elle pourra exposer et vendre ses produits.

