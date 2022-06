GOLF : 50 joueurs à la manche chalonnaise du 11e Trophée du Crémant de Bourgogne

La compétition est organisée par l’Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne et réunit depuis 2019 les Golfs du Château d’Avoise, du Château de Chailly, de Beaune Levernois, de Dijon Norges, de Lyon Salvagny, de Mâcon La Salle, et bien sûr de Chalon.

Malgré le violent orage du vendredi

Cette manche a bien failli être, sinon annulée, du moins reportée à une date ultérieure. L’avant-veille un violent orage de grêle s’est abattu sur le sud de Chalon et les grêlons, dont certains étaient gros comme... une balle de golf !, ont occasionné d’importants dégâts sur les greens avec d’innombrables pitchs d’impact. Grâce au travail du greenkeeper Dominique Marlot, les greens ont été soufflés et tondus, permettant ainsi à la cinquantaine de participants de jouer dans des conditions, somme toute, correctes.

Victoire du Montchaninois Patrice Renaud

Cinquante joueurs étaient en effet en lice, dont certains venus des Golfs du Château d’Avoise, de La Commanderie ou encore du Val d’Amour. C’est d’ailleurs un visiteur qui s’est imposé en la personne de Patrice Renaud. Malgré un départ difficile, avec notamment deux doubles bogeys aux trous n° 5 et n°6, le licencié d’Avoise a profité de l’effondrement du Chalonnais Thibault Bouyssou sur les cinq derniers trous, pour remporter cette compétition qui servait de qualification à la finale des vainqueurs, programmée le 3 septembre prochain à Avoise.

Sont ainsi qualifiés pour le grand rendez-vous montchaninois Lucie Martino (Chalon) et Hélène Bouyssou (Chalon) en 1re série dames, Patrice Renaud (Avoise) et Jean-Baptiste Ponsot (Avoise) en 1re série messieurs, Françoise Perier (Chalon) et Françoise Lartaud (Chalon) en 2e série dames, Maxime Kohler (Val d’Amour) et Claude Fieux (Chalon) en 2e série messieurs, Virginie Planté (Chalon) et Chantal Vercelli (Chalon) en 3e série dames et enfin Frédéric Laugier (Chalon) et Eric Planté (Chalon) en 3e série messieurs.

La dernière manche qualificative aura lieu ce dimanche 19 juin au Golf de Lyon Salvagny. Ultime chance d’obtenir le précieux sésame...



Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 21 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 36.

2e série dames : brut : 1. Françoise Perier (Chalon) 10 ; net : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 32, 2. Maryse Robert (Chalon) 32.

3e série dames : brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 7 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 34.

1re série messieurs : brut : 1. Patrice Renaud (Avoise) 26, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 24 ; net : 1. Patrice Renaud (Avoise) 37.

2e série messieurs : brut : 1. Léandre Planté (Chalon) 20 ; net : 1. Léandre Planté (Chalon) 37, 2. Claude Fieux (Chalon) 35, 3. Gilles Beaufay (Chalon) 35, 4. David Massot (La Commanderie) 35, 5. Pascal Roze (Chalon) 34, 6. Pierre Guyon (Chalon) 33.

3e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 11 ; net : 1. Eric Planté (Chalon) 41, 2. Frédéric Laugier (Chalon) 32.



Gabriel-Henri THEULOT