BASKET (Pro B) : Samir GBETKOM BIKANTCHOU 1ère recrue de l'Elan Chalon

Samir GBETKOM BIKANTCHOU rejoint l’Elan Chalon pour les 2 prochaines saisons.

Âgé de 24 ans, Samir a déjà 3 années de ProB à son actif, à Gries en 2019/2020, puis à Vichy lors des deux dernières saisons (11,9 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes de moyenne).

Il s’est particulièrement fait remarquer lors des playoffs avec des moyennes en hausse : 18,4 points et une performance historique lors du 2nd match de 1⁄4 de finales avec 34 points dont 8/13 derrière l’arc.

International camerounais (aux côtés de Gédeon PITARD et Jéremy NZEULIE), Samir peut évoluer sur les deux postes de meneur et d’arrière.



Joueur d’impact, en progression chaque année, Samir est la 1ère recrue de l’Elan Chalon pour la saison à venir.