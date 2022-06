Vague de chaleur - Les recommandations préfectorales

RECOMMANDATION FACE AUX FORTES CHALEURS



La Saône-et-Loire subira dans les jours prochains une vague de chaleur. Ces fortes chaleurs peuvent tous nous fragiliser, certaines précautions peuvent être adoptées en particulier chez les personnes vulnérables afin d’y faire face dans les meilleures conditions.

Le préfet de Saône-et-Loire rappelle ces gestes simples :

• Boire régulièrement de l’eau;

• Manger en quantité suffisante;

• Ne pas boire d’alcool;

• Mouiller son corps et se ventiler;

• Maintenir sa maison au frais, fermer ses volets le jour; • Éviter les efforts physiques;

• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Pour ne pas être pris au dépourvu, les Saône-et-Loiriens sont invités à s’informer régulièrement de l’évolution de la situation météorologique en consultant le site Internet de vigilance: ( http://vigilance.meteofrance.com ) et en écoutant les médias locaux.

Tous les conseils pour se protéger des fortes chaleurs sont sur :

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils/#tab

Lors de cette période éprouvante, les services de l’État restent mobilisés pour venir en aide à la population.