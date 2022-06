LEGISLATIVES - Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot POUR notre territoire et notre pays

Le 1er tour des élections législatives a vu des résultats très serrés entre les candidats de la majorité présidentielle (Ensemble) et la NUPES. Cela est aussi vrai sur la 5e circonscription de Saône-et-Loire (Chalon/ Montceau/ Buxy).

Louis Margueritte et sa suppléante, Marie-Claude Jarrot, sont arrivés en tête. Malgré une forte abstention dont l’analyse et le diagnostic nous obligent à des solutions, cette pole position de Louis Margueritte n’est pas un hasard. Ce dernier s’est mobilisé sur le terrain avec sa suppléante, enchaînant rencontres avec la population, élus du territoire et a montré sa capacité à être un homme de dossiers auprès du Ministre de l’Economie et des Finances.

La politique, la belle, celle en laquelle nombre d’entre nous croient encore car elle peut changer les petites comme les grandes choses du quotidien, c’est la politique de l’action. Ce que j’appelle la politique du « POUR », en opposition à la politique du « CONTRE » systématique parfaitement incarnée par la coalition (de circonstance) NUPES menée par Jean-Luc Mélenchon et ses candidats.

Louis Margueritte est POUR être aux côtés du gouvernement afin de poursuivre les réformes indispensables à notre beau pays.

POUR continuer de soutenir nos compatriotes qui souffrent de l’inflation (quand d’autres font des promesses généreuses mais non finançables).

POUR défendre notre territoire en luttant contre les déserts médicaux et en étant vigilant au maintien des ouvertures de classes dans nos écoles.

POUR la sécurité de tous nos concitoyens, quels que soient les territoires, avec un soutien inconditionnel à notre Police (quand Jean-Luc Mélenchon affirme que « la Police tue »).

POUR la défense de la laïcité, sans ambiguïté aucune.

Enfin, POUR la défense de l’environnement comme priorité du quinquennat et POUR des solutions concrètes et viables. Comment peut-on, comme nombre de candidats NUPES, être CONTRE le nucléaire, pourtant source d’énergie garante de notre indépendance énergétique et qui n’émet pas gaz à effet de serre ?

Je vous invite donc à voter POUR Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot dimanche 19 juin, POUR que la France et notre territoire soient au cœur d’un projet de société réaliste et humaniste.

Benjamin Gauthey

Délégué municipal d'HORIZONS Chalon-sur-Saône

Parti d'Edouard Philippe