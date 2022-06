Retour sur la réception organisée en l'honneur de Sabri Fergani qui a remporté le Tournoi international de boxe des Volcans à Volvic

Le jeune boxeur s'est particulièrement distingué lors de cette compétition en décrochant la ceinture de champion dans la catégorie des moins de 91 kilos. Vendredi dernier, une réception a été organisée en son honneur à la Salle Armand Langlais, en présence du maire de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Du 20 au 21 mai 2022, a eu lieu le Tournoi Internation de boxe des Volcans au Complexe Sportif de Volvic. Plus de 90 boxeuses et boxeurs venus de France, Espagne, Italie, Suisse, Kosovo et Luxembourg y participaient. Parmi eux, deux boxeurs du Ring Olympique Chalonnais.

Il s'agissait de Pamela Michardiere et Sabri Fergani.

Deux combats étaient prévus pour les deux sportifs., à savoir une demi-finale le vendredi où Sabri a gagné aux points face à Rémy Pitavin de la Team Saci de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône); Pamela était face à Esma Firik de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Et une finale le samedi au cours duquel l'adversaire de Pamela a déclaré forfait à la dernière minute. Déclarée de facto vainqueur, Pamela terminera troisième de la catégorie des moins de 60 kilos.

Quant à Sabri, il était en finale face à Gaetan Mota Alves.

Le Chalonnais de 27 ans remportera le combat par arrêt de l'arbitre sur blessure de son adversaire à la deuxième reprise pour la première place dans la catégorie des moins de 91 kilos, faisant de l'étoile montante du Ring Olympique Chalonnais le champion de la catégorie-reine du Tournoi international de boxe des Volcans à Volvic.

Une réception a été organisée en l'honneur de Sabri à la Salle Armand Langlais ce vendredi 10 juin 2022 à 19 heures 30.

Une petite cérémonie qui a réunit plusieurs membres du ROC, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône qui était accompagné de Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, et Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs.

Tour à tour, Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais, et le maire ont pris la parole.

Ce dernier a félicité le jeune homme qui a dignement représenté notre ville dans une compétition de renommée internationale.

Un exemple également pour de nombreux jeunes qui constitue la relève du club de boxe anglaise de notre ville, à l'instar d'Amine Belhadj qui vient récemment de s'illustrer dans une autre compétition et sur lequel nous nous pencherons dans un prochain article.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati