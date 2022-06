Une sortie intitulée Chant des oiseaux a été organisée par les référents du projet "Inventaire naturaliste" de Fontaines.

Une huitaine de personnes s’étaient retrouvées samedi 11 juin vers les 8h30 pour une sortie pédagogique sur les oiseaux et plus particulièrement sur leur chant.

Gaëlle Micheli de la LPO a débuté cette matinée par un petit cours sur la morphologie des oiseaux, expliquant qu’ils renouvellent leurs plumes, qu’ils muent, que ceux vivant dans les bois et les prairies sont vraiment différents de ceux vivant dans les villes. A la LPO chacun a sa spécialité, les uns sont plus sur les œufs, d’autres plus sur l’étude des nids ou encore sur le chant comme ce samedi matin.

Le groupe s’est dirigé dans le parc juste à côté de la mairie où de nombreuses espèces cohabitent dans les arbres. Chaque espèce chante différemment et il faut un bon apprentissage pour pouvoir les reconnaitre facilement.

« Ils chantent beaucoup plus le matin car avec l’humidité leur chant porte beaucoup plus loin » expliquait Gaëlle.

Parmi les ornithologues en herbe, Erin, une jeune fille de 17 ans, passionnée, était là avec son appareil photo, espérant pouvoir saisir une ou plusieurs belles images des mésanges, pinsons …

Pour terminer cette ballade très enrichissante, le groupe est parti dans la forêt pour y découvrir d’autres chants.

C.Cléaux