La Région Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance renforcent leur partenariat pour soutenir durablement la relance des TPE et des PME de la région

Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche- Comté, et Marc Auloge, Directeur régional de Bpifrance Bourgogne-Franche-Comté, annoncent la mobilisation de 9,3 millions d’euros de ressources européennes pour soutenir la relance et limiter l’impact de la crise sur les entreprises.

Avec la constitution d’un fonds régional de garantie FEDER REACT-EU BFC, deux nouveaux outils sont mis en œuvre pour favoriser les crédits bancaires et les premières levées de fonds pour des entreprises de la région. Ils viennent compléter le prêt Relance FEDER REACT-EU, lancé conjointement par les deux institutions en janvier 2022.

Faciliter l’accès au crédit bancaire au travers de la garantie FEDER Bourgogne-Franche-Comté

La garantie FEDER Bourgogne-Franche-Comté a pour objectif de faciliter l’accès des TPE et des PME aux crédits bancaires, en particulier dans les phases les plus risquées de leur cycle de financement que sont la création, la reprise ou le renforcement de leur trésorerie.

Les crédits bancaires, d’une durée maximum de 10 ans, ainsi accordés aux entreprises de la région bénéficient de la garantie FEDER Bourgogne-Franche-Comté.

Ce dispositif de garantie, entièrement gratuit pour les entreprises, peut compléter l’octroi d’un Prêt Relance FEDER REACT-EU, fonds de soutien lancé par la Région et Bpifrance en janvier dernier à destination des TPE-PME pour renforcer leur structure financière. Le nouveau fonds régional de garantie vient ainsi participer massivement au renforcement de la trésorerie des entreprises, mise en tension du fait des conséquences combinées de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

Favoriser la première levée de fonds des jeunes entreprises innovantes via le prêt d’amorçage FEDER Bourgogne-Franche-Comté

Au sein de ce fonds de garantie régional, le Prêt d’amorçage FEDER s’adresse aux entreprises innovantes de moins de 5 ans et de 50 salariés, en phase de première levée de fonds et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total bilan n’excède pas 10 millions d’euros. Les entreprises doivent avoir bénéficié depuis moins de deux ans à la date de la demande du prêt d’amorçage FEDER, d’une aide à l’innovation (octroyée par Bpifrance ou tout autre organisme agréé). D’une durée de 8 ans et bénéficiant d’un différé de remboursement de 3 ans, ce prêt est accordé sans prise de garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant. D’un montant pouvant aller de 50 000 à 300 000 euros, le prêt d’amorçage FEDER est distribué par les agences régionales de Bpifrance.

Ces deux nouveaux outils mobilisent des fonds FEDER REACT-EU, en complément du prêt Relance FEDER REACT EU lancé en début d’année 2022.



Pour Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté « Avec le Prêt Relance, la Garantie et le Prêt d’amorçage FEDER, la Région Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance ont mis en place des solutions massives et simples d’accès de soutien aux TPE et PME bourguignonnes et franc-comtoises. Les financements européens sont ainsi directement injectés dans l’économie du territoire et permettent de maintenir et développer l’emploi en région. »

Pour Marc Auloge, Directeur régional Bpifrance Bourgogne Franche-Comté « Les TPE et les PME constituent un moteur de croissance dans les territoires. Soutenir le financement de leurs investissements et de leurs innovations est une priorité que nous partageons avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne.».