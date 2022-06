CANICULE - 12 départements placés en alerte rouge en France

Avant la dégradation orageuse prévue entre dimanche et le début de la semaine prochaine. Des records absolus seront donc probablement battus, essentiellement sur le Sud-ouest du pays et le Centre-Val de Loire.

Episode caniculaire précoce et intense justifiant une vigilance rouge. Des records de températures minimales et maximales devraient être battus vendredi et samedi.

Situation actuelle

Ce jeudi en fin de nuit, les températures étaient comprises entre 17°C et 21°C sur les départements placés en vigilance orange.

A 15h45 heures à Auch,Albi, Toulouse, Bordeaux on relève 36 degrés, à Carcassonne 37 degrés.

Evolution prévue

Après un mois de mai avec des températures record, la France va subir une canicule intense d'une précocité inédite.

Comme c'est maintenant souvent le cas lors de canicule en France, des records absolus seront donc probablement battus, essentiellement sur le Sud-ouest du pays et le Centre-Val de Loire.

Cet après-midi, sur les départements en vigilance orange, on attend :

* 36°C à 39°C en Occitanie, Nouvelle Aquitaine (sauf Poitou), et vallée du Rhône (Drôme, Ardèche)

* 34°C à 37°C sur le Poitou (Deux-Sèvres et Vienne) et la Vendée

* 33°C à 35°C sur la basse vallée de la Loire (départements 37, 44, et 49)

La nuit prochaine, les minimales sur les départements en vigilance orange et rouge, seront comprises entre 19°C et 23°C, valeurs très élevées pour la saison.

La chaleur s'accentuera demain après-midi sur l'ensemble du pays, et les 40°C seront fréquemment atteints voire dépassés sur un grand quart sud-ouest, avec de possibles records mensuels de chaleur.

La nuit de vendredi à samedi sera très chaude dans les départements placés en vigilance rouge, avec des valeurs en fin de nuit comprises de 22 à 25 degrés.

Samedi après-midi sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée les températures maximales seront encore en hausse; des records absolus pourraient alors tomber.

Une dégradation orageuse est attendue dimanche, et devrait permettre une baisse des températures.