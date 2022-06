VACCINS COVID - l'OMC impose à l'industrie pharmaceutique une levée des brevets

C'est un séisme pour l'industrie pharmaceutique. Après des mois de controverses , l'OMC est passée en force tôt ce vendredi et a voté la levée des brevets protégeant la propriété intellectuelle des vaccins Covid. Une décision dont on attend les détails d'application, l'OMC n'ayant pour l'heure publié qu'un texte général renvoyant à une liste à venir de pays et de modalités pratiques.