Quand la construction de la nouvelle gendarmerie amène à s'interroger sur le patrimoine givrotin...

En 2021, le Comité participatif givrotin a consulté un expert, pour connaître l'origine et les usages de la cheminée et de la tour, situées à côté de l'ancienne gendarmerie, et conserver la mémoire de la tour, qui a depuis été démolie.

Son secrétaire, Jean-Claude Dufourd, a fait appel à Eric Prual, qui est docteur en géologie et membre de l'association tournusienne Gaia.

Vu sa grande taille, la cheminée aurait appartenu à une usine

Elle mesure une vingtaine de mètres de haut, est en bon état et construite en briques, dont certaines vernissées laissent apparaître des « décorations colorées». Les experts n'ont pas repéré de formes pouvant correspondre à des symboles d’une activité ou d’une famille. Mais compte tenu de l’importance de ses dimensions, il s’agit vraisemblablement d’une activité de grande importance, industrielle (briqueterie, tuilerie, fonderie ou forge...) qui a dû laisser des traces. A ce stade, aucune d'entre elles n'ayant été trouvées, il est malheureusement impossible d'être plus précis.

La tour carrée est en fait un ancien four à chaux.

La tour carrée d’environ 8 mètres au carré et haute d’environ 5 mètres serait un four à chaux, dont la construction remonterait au 18ème siècle. Avec l'hypothèse d'une entrée de foyer avec une ouverture en clef de voûte, qui correspond à une sorte de trappe, dans laquelle on faisait tomber par gravité la chaux après cuisson du calcaire.

En entrant dans le four lui-même, après avoir escaladé les murs, les experts ont en effet constaté un volume creux cylindrique se terminant part un départ de voûte. Et en observant plus en détail lors de sa démolition, ils ont découvert un chemisage « en pierre sèche » accolé aux murs « porteurs », les protégeant ainsi de la chaleur.

Existe t'il un rapport entre la fabrication de chaux et les activités de la cheminée ?

Rien ne permet de l'affirmer à l’heure actuelle si ce n’est leur proximité. La cheminée évacuait-elle les fumées du four à chaux ? Hypothèse impossible d'après les experts, compte-tenu des principes de fonctionnement des fours à chaux, qui utilisent toute la chaleur émise par la combustion, en faisant traverser les pierres à brûler par les gaz de combustion.

La question reste donc posée à ce jour.

Conserver la mémoire du four à chaux après sa destruction

L'architecte des bâtiments de France n'ayant pas jugé sa conservation impérieuse, le four a été démoli en juin 2021, dans le cadre de la construction de la nouvelle gendarmerie. Les pierres qui la constituaient ont été récupérées par la municipalité , pour réaliser des travaux de réparation sur le patrimoine givrotin.

Le Comité participatif a par ailleurs proposé à la municipalité de Givry d'assurer la mémoire de cet ancien four, en implantant le long du cheminement, qui longera la nouvelle gendarmerie, un panneau explicatif, illustré par des photos prises pendant sa démolition. Ces informations contribueront à informer les givrotins sur l’utilisation par l’homme des richesses naturelles pour organiser sa vie (habitat, chaulage des sols).