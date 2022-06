Dédicaces d'Amaury Bündgen pour «Le Rite» et «Ion Mud» à l’Antre des Bulles

Le clin d’œil info-chalon.com

Samedi 18 juin de 15h à 18h, à l’Antre des Bulles située 32 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, les clients de cette librairie spécialisée étaient ravis de rencontrer Amaury Bündgen pour «Le Rite» et «Ion Mud».

Pour ses deux premiers albums, Amaury, 50 ans, avoue que son nouveau métier fait suite à une reconversion professionnelle ; Il était technicien de laboratoire jusqu’à l’âge de 40 ans. S’il a tenté ensuite de faire du concept art vidéo avant de changer, depuis 4 ans, il s’est lancé dans la BD pour le plus grand bonheur de ses lecteurs.

Ce sympathique artiste a accepté de se confier à info-chalon à propos de ses deux premiers albums :

« Ion Mud, est une histoire de science fiction à l’ancienne avec des influences mangas, comics, en passant par le franco-belge avec des influences d’auteurs de type Richard Corben, Moebius… et ‘Le Juge Blême et Nuages’ en terme de mangas, c’est ce qui m’a le plus impacté et qui a la plus grosse influence je pense sur mon album. C’est vraiment un récit de traditionnel qui permet de le relire une seconde fois ! ».

« Sur Le Rite, c’est différent car c’est mon deuxième album et je suis retourné aux traditions avec plume, pinceau et encre de chine sur papier alors que le premier a été fait en numérique. Là, c’est plutôt un hommage à des auteurs européens qui ont fait des noirs et blancs somptueux comme Victor De La Fuente, Grzegorz Rosinsky… pour le graphisme et en terme de scénario, c’est plutôt proche du film ‘Hara-kiri avec un gars qui vient faire quelque chose et on se demande pourquoi il est là et on s’aperçoit que c’est un peu louche mais que c’est surtout une histoire de vengeance avec un final un peu épique où j’aurai bien du mal à faire un volume 2 (rires) ! ».

