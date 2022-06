Un département classé en alerte canicule avec des risques incendies notoirement connus... et le maintien d'exercice militaire à l'origine de l'incendie... un cocktail infammable qui est au coeur d'un incendie dans le var sur un terrain militaire, qui a déjà ravagé plus de 600 hectares. Pire, le terrain est tellement fourni en munitions et autres du genre, qu'il a été formellement interdit aux sapeurs-pompiers d'intervenir sur les lieux, mais juste de limiter la propagation sur les pourtours extérieurs. Reste que des questions légitimes se posent. Comment peut-on autoriser pareil exercice alors même que tous les signalements ont été faits auprès du grand public en période caniculaire d'exercer la plus grande vigilance ?

De là à dire que la grande muette est devenue la Grande Sourde.. il n'y a qu'un pas ... sauf que le bilan de l'incendie est déjà de plus de 600 hectares incendiés, la mobilisation de 300 soldats du feu... sans compter l'impact environnemental d'un tel incendie. Un incendie dont la responsabilité incombe à l'armée exclusivement...

L.G