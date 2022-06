AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BADEY

CHALON-SUR-SAÔNE, TOURNUS, ÉTRIGNY



Colette BADEY, son épouse ;

Philippe et Blandine, Frédéric et Laure-Anne,

ses enfants et leurs conjoints ;

Edwige, Lucille, Noémie, Camille et Aymeric,

ses 5 petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BADEY

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 22 juin 2022, à 9h30 en l'église d'Étrigny, suivies de sa crémation dans la stricte intimité familiale.

Daniel repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Remy.