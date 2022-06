LEGISLATIVES - Rebeyrotte en tête à Givry

Comme pour la plupart des circonscriptions de France, les électeurs de la 3e de Saône-et-Loire, qui longe tout le nord et le nord-ouest du département et à laquelle appartient Givry, étaient à nouveau appelés aux urnes afin de départager les candidats en lice pour le siège de député.

Ils avaient le choix entre d'une part Rémy Rebeyrotte, député sortant et membre de la majorité présidentielle « Ensemble » (anciennement « La République en Marche ») et sa suppléante Danièle Picard d'un côté, et Sandrine Baroin, investie par le Rassemblement National, secondée par Édouard Pimet de l'autre.

L'abstention, toujours, mais à relativiser

À Givry, commune réputée pour sa participation constamment supérieure à la moyenne nationale voire départementale, seuls 1669 des 3072 inscrits se sont néanmoins déplacés, soit une abstention de 45,67 % que beaucoup parmi les organisateurs et les « dépouilleurs » déploraient. Un niveau que l'on peut comprendre au vu du contexte politique, d'une campagne locale pour le moins timide, et évidemment de la chaleur étouffante.

Pourtant, cette abstention, bien qu'en légère hausse par rapport au premier tour, a chuté de 6 points à Givry par rapport au second tour de 2017, et de 4 points au niveau de la circonscription, et l'on a pu voir dans la dernière demie-heure un certain afflux d'électeurs. Se sont ajoutés 120 bulletins blancs et 49 nuls, dont beaucoup consistaient en des bulletins déchirés et panachés.

Rebeyrotte progresse sur une semaine et sur cinq ans

Parmi les bulletins valides, 1 048 se sont prononcés en faveur de M. Rebeyrotte (69,87 %) quand Mme Baroin a récolté 452 voix (30,13%). Pour rappel, ces deux candidats avaient la semaine dernière respectivement obtenu sur Givry 655 et 259 voix (38,71% contre 15,31%), Mme Baroin étant même seulement 3e mais repêchée par la circonscription. On constate donc à la fois la présence d'un certain barrage républicain pour l'un et du probable report de voix des partisans de Reconquête et de la NUPÉS pour l'autre.

Néanmoins, c'est à plus large échelle que l'enjeu se plaçait : au final, si la coalition en faveur d'Emmanuel Macron a fortement reculé sur l'ensemble de la France (les grands médias tablaient dimanche soir entre 200 et 240 sièges), Rémy Rebeyrotte pourra prolonger son mandat. Élu en 2017 avec quasiment 17 000 voix tout rond face au Républicain Charles Landre (55,43%), il a obtenu ce dimanche 18 482 voix, soit 53,72%. Sandrine Baroin devra se contenter de 15 925 voix (46,28%).

Si vous êtes curieux ou si tous ces chiffres et ces comparaisons riches d'enseignements vous donnent le tournis, vous pouvez toujours consulter le site du ministère de l'intérieur à www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/071/index.htmlpour le scrutin de cette année et à https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/071/index.html pour la précédente législature .

Notons enfin qu'après avoir félicité tous ceux qui avaient pris part à l'organisation du scrutin, M. le Maire Sébastien Ragot a adressé ses remerciements tous particuliers à Mme Laure Girard, Directrice Générale des Services, qui quittera prochainement la municipalité de Givry après vingt années de bons et loyaux services, et qui rejoindra une structure intercommunale du côté de Mervans dans la Bresse.

Voilà qui est fait pour 2022. Prochain scrutin, les européennes en 2024.

Guillaume GENETET